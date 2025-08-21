La Junta reconoce la labor de los bomberos forestales de Almería en el Plan Infoca La delegada del Gobierno andaluz, Aránzazu Martín, resalta la profesionalidad de los efectivos, su apoyo a otras regiones y la inversión de más de 45 millones

Marcos Tárraga Almería Jueves, 21 de agosto 2025, 17:36

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, ha destacado la labor que están realizando los efectivos del Plan Infoca en la provincia de Almería, así como los que se han desplazado a otras regiones de España, en las visitas que ha llevado a cabo a los Centros de Defensa Forestal (Cedefo) de Serón y Alhama de Almería durante los últimos días.

En estas visitas, Martín ha agradecido a los profesionales del Infoca su «rápida y exitosa actuación» en las diferentes situaciones de incendio que se han producido. «Sin duda es un orgullo para el Gobierno andaluz que nuestras dotaciones estén ayudando a otras regiones que también lo necesitan en el resto de España», ha añadido.

La delegada ha conocido de primera mano el operativo que se está llevando a cabo y ha felicitado al personal por su «incansable e importantísima labor» en primera línea de defensa frente al fuego. «Tenemos el mejor dispositivo de toda España y de toda Europa y lo estamos comprobando durante los últimos días. Está siendo una campaña complicada, pero gracias a la profesionalidad y eficacia de nuestros profesionales se está actuando con contundencia», ha destacado.

Ha recordado también que «el Infoca cuenta actualmente con los mejores medios tecnológicos de toda su historia» y ha destacado «toda la inversión que hemos llevado a cabo desde la Junta de Andalucía en vehículos de transporte o autobombas».

En este sentido, la delegada ha apuntado que se ha renovado toda la flota destinada al transporte de personal, con 282 nuevos vehículos y un presupuesto de 20 millones de euros en 4 años, además de que se han invertido otros 25,4 millones de euros para la renovación de un 75% de las autobombas. Además, ha señalado que «hemos mejorado las condiciones laborales del personal», cumpliendo «con muchas de las reivindicaciones históricas de los trabajadores».

Plan Infoca 2025

El presupuesto del Plan Infoca ha experimentado este año 2025 un incremento significativo, aumentando en 14 millones de euros, pasando de 243 el año anterior a 257 para esta campaña. Martín ha añadido que «el dispositivo tiene medios suficientes para atender la campaña 2025» y ha valorado el suministro de equipamientos como ropa ignífuga, equipos de protección individual, zahones anti corte e ignífugos, cascos, arcones portaherramientas, suministros de repuesto y recambios de maquinaria, material de ferretería, construcción y droguería para el mantenimiento de las instalaciones.

Además, ha apuntado que también se han contratado helicópteros y aviones anfibios, accesorios para cascos, retardante a corto y largo plazo, cinturones de procesamiento para vehículos, alquiler de módulos prefabricados, neumáticos, gafas o cubre gafas.

Centros de Defensa Forestal (Cedefos)

Los Centros de Defensa Forestal (Cedefos) están distribuidos por todo el territorio forestal andaluz, constituyendo verdaderos centros de trabajo del personal que participa en la prevención y lucha contra los incendios forestales. Constan de una serie de dependencias como oficinas administrativas, aulas de formación, sala de descanso, vestuarios, servicios, almacén para materiales, enfermería, cocina, hangares para vehículos, viviendas para conserje, personal técnico y de vuelo y helipuerto con instalación normalizada para combustible y depósito para carga de agua del helicóptero.

Además de ser instalaciones imprescindibles para este fin, los Cedefos actúan como centros de extensión forestal, desempeñando un papel relevante en la prevención de los incendios forestales, mediante una mayor concienciación y formación de los distintos sectores sociales ligados al medio natural, facilitando la realización de múltiples actividades de carácter preventivo.