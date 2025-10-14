La Junta distingue a 45 empresas con la primera Marca Andaluza de Excelencia en Igualdad Loles López destaca el compromiso del tejido empresarial andaluz con la igualdad real entre mujeres y hombres en un acto celebrado en Sevilla

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha reconocido el papel de las empresas en la construcción de una Andalucía más igualitaria durante su intervención en la entrega de distinciones de la Marca Andaluza de Excelencia en Igualdad, que impulsa el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). En esta primera edición un total de 45 entidades han conseguido este reconocimiento en un acto celebrado esta mañana en el antiguo convento de Santa María de los Reyes en Sevilla.

Acompañada por la secretaria general de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad, Concha Cardesa, y la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Olga Carrión, López ha felicitado «a las 45 empresas que por primera vez en la historia de Andalucía reciben hoy este distintivo» y ha agradecido «su compromiso por la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, que sirve de reflejo e inspiración para otras empresas andaluzas».

La Marca Andaluza de Excelencia en Igualdad es un distintivo con el que el Gobierno andaluz reconoce el esfuerzo de aquellas empresas que promueven la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito laboral, económico y empresarial. «Es un distintivo con el que queremos reconocer el esfuerzo y el ejemplo de las empresas en nuestra tierra», ha remarcado la titular de Igualdad.

La responsable andaluza ha subrayado que «este distintivo es un nuevo paso al frente por la igualdad entre andaluzas y andaluces y un merecido reconocimiento a las empresas que luchan por romper techos de cristal, reducen la brecha salarial y apuestan por la corresponsabilidad y la conciliación de la vida laboral y personal».

A este respecto, ha indicado que la igualdad «es una meta irrenunciable que requiere la complicidad de toda la sociedad para alcanzarla, y es esencial que el sector empresarial esté presente».

López se ha mostrado «muy satisfecha» con la respuesta del sector empresarial andaluz a esta primera convocatoria, a la que se han presentado 76 empresas y 45 pequeñas, medianas y grandes organizaciones empresariales han obtenido esta Marca Andaluza de Excelencia en Igualdad tras la resolución de la Comisión Evaluadora, que ha estado presidida por la directora del IAM y conformada por miembros de la Dirección General de Trabajo, el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, los sindicatos UGT y CCOO, agentes económicos y el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres. «El mundo empresarial andaluz está volcado con la causa común de la igualdad», ha concluido.

En un acto público celebrado en Sevilla en el antiguo convento de Santa María de los Reyes, un inmueble de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, se ha hecho entrega de los 45 reconocimientos que han realizado en el Centro Ocupacional Javier Peña de Almería, donde han elaborado de manera artesanal en el taller de cerámica estas distinciones que recuerdan los azulejos típicos de Andalucía.

En la categoría de gran empresa han logrado este sello 14 empresas: Moeve, Magtel Operaciones, Leroy Merlin España, S.E. Correos y Telégrafos, Clece, Cruz Roja Española, Azvi, Senior Servicios Integrales, Atende Servicios Integrados SL, Integra Centro Especial de Empleo, Asociación Inserta Empleo, Mitie Facilities Services SAU, Northgatearinso Granada y la Fundación Diagrama Intervención Psicosocial.

En la modalidad de mediana empresa ha habido 22 distinciones: Martín Casillas, Oleocampo, SAT Eurosol, Daplast, Luxeapers, Instituto Europa, Fepamic Servicios de Asistencia, Asistencial Geriátrico San Juan de Aznalfarache, Aparcamientos Urbanos Servicios y Sistemas, Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente, Servicio de Emergencias Médicas y Urgencias, Gabinete de Recolocación Industrial, Asistencial Geriátrica Algodonales, Explotaciones Las Misiones, Formación y Mantenimiento Técnico, Audiolis Conocimiento, Coreco, Ibecon 2003, Asociación para el Desarrollo Educativo y Social Integra2, Quintas Energy, Titania, Ensayos y Proyectos Industriales y Mainjobs Internacional Educativa y Tecnológica.

Y, finalmente, las nueve pequeñas empresas reconocidas han sido: Tadel Formación, Fransan Servicios Medioambientales, Asociación Alba, Fortalezas Formación, Asociación Baena Solidaria, Asociación Grupo Afectados por Enfermedades Neurodegenerativas, Asociación de Familiares de Personas con Trastorno del Espectro Autista de la Costa de Granada – Conecta, Asociación Lucena Acoge y Aula Integral de Formación.

Por su parte, la directora del Instituto Andaluz de la Mujer ha resaltado que «esta entrega de reconocimientos culmina una etapa que empezó hace tres años, pero también marca un nuevo comienzo. Este es solo el primer paso de un camino que seguirá creciendo, fortaleciéndose y sumando a más personas, más empresas y más instituciones que creen que la igualdad no es una meta, sino una forma de avanzar de manera conjunta».

Asimismo, ha felicitado a todas las empresas distinguidas y ha insistido en que «una sociedad mejor se construye con igualdad, con respeto y con oportunidades para todas las personas porque la igualdad no es solo un objetivo, sino una manera de vivir que nos permite construir una sociedad más justa y plena».