La jueza decreta secreto de sumario en la investigación del crimen de Antonio Campos El delegado del Gobierno en Andalucía detalla que se están realizando «las tareas de búsqueda de posibles testigos y de rastreo para la identificación»

Nerea Escámez Almería Martes, 30 de septiembre 2025, 14:47 Comenta Compartir

La investigación del crimen de funcionario e historiador Antonio Campos ha sido decretada como secreta. La titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de El Ejido ha determinado el secreto de las actuaciones para preservar el contenido de las investigaciones realizadas por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil.

Por su parte, el delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha señalado que la Guardia Civil mantiene abierta la investigación por el crimen del vecino de Berja, cuyo cadáver apareció en el maletero de su propio vehículo maniatado y con evidentes signos de violencia junto a una cooperativa hortícola en la barriada de San Agustín, en El Ejido, la madrugada de este lunes.

«Se están llevando a cabo todas las tareas de búsqueda de posibles testigos y, sobre todo, de rastreo, por si hubiera algún tipo de cámaras que pudiera permitir la identificación», ha explicado Fernández a preguntas de los medios en Granada sobre el avance de las pesquisas.

El representante del Gobierno en Andalucía ha recordado que fue su hermana quien, sobre las 17.00 horas del domingo, interpuso una denuncia formal por su desaparición ante la Guardia Civil, aunque en la misma noche del sábado ya comenzó la preocupación vecinal en su municipio natal al no conseguir contactar con el desaparecido.

Recibirá sepultura esta tarde

Su intención era viajar a Granada a presenciar los actos de la Virgen de las Angustias, sin embargo, después de que sus amigas alertaran de que no se presentó, comenzó a extenderse la preocupación por Berja. Inicialmente se publicó en redes sociales la búsqueda del vehículo en el que viajaba. Posteriormente, se amplió la información para dar con el paradero del virgitano. Entonces, los vecinos decidieron organizar batidas por cada rincón de Berja.

No fue hasta la madrugada de este lunes cuando la Guardia Civil encontraba el cadáver de este hombre, funcionario del Ayuntamiento de El Ejido, encerrado en el maletero de su propio vehículo en la calle Mirasol del mencionado municipio, esto es, a unos 37 kilómetros de la residencia del fallecido.

El cadáver maniatado y con evidentes signos de violencia fue llevado durante la misma madrugada al Instituto de Medicina Legal (IML) para la realización de la autopsia, que se extendió hasta bien entrada la tarde a fin de realizar un análisis pormenorizado del estado del fallecido y las heridas que lo condujeron a la muerte, sin que por el momento haya trascendido la causa de la muerte.

De forma paralela, la Guardia Civil ha realizado una inspección ocular de la zona y se ha tomado muestras del Volkswagen Passat de color blanco del finado, el cual hubo que forzar para su apertura. También se han recopilado las imágenes de la cámaras de seguridad de la alhóndiga junto a la que estaba el vehículo así como aquellas otras que pudieron captar el recorrido que hizo hasta llegar al lugar.

El historiador Antonio Campos recibirá sepultura en el Cementerio de Berja esta tarde después de la misa que se oficiará este martes, 30 de septiembre, a las 17 horas, en la parroquia de la Anunciación.