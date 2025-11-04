Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Restos del cordón en el lugar donde se halló el vehículo con el cadáver en el polígono de San Agustín. N. E.

El juez levanta el secreto de sumario por el crimen de Antonio Campos

El presunto autor, que continúa en prisión provisional, fue visto conduciendo el vehículo del historiador la noche de su desaparición a las tres de la madrugada

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:44

Comenta

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de El Ejido ha acordado levantar el secreto de sumario en la investigación ... abierta por el homicidio del funcionario e historiador Antonio Campos, cuyo cuerpo fue localizado hace un mes en el maletero de su vehículo en un polígono hortícola de San Agustín.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidas 4 personas por disparar, atropellar y agredir brutalmente a un camionero para robarle en La Mojonera
  2. 2 Un muerto y un evacuado al hospital tras la llegada de una patera con 25 varones a Mojácar
  3. 3 Casa Consistorial, depósito de agua potable y Biblioteca: fuerte apuesta por las inversiones en Roquetas
  4. 4 Endesa finaliza su concesión en el Puerto de Carboneras tras el cierre de la central térmica Litoral
  5. 5 El presupuesto de 2026 de Roquetas prevé 129 millones de euros, un incremento de más de un 4%
  6. 6 Ecologistas en Acción alega contra la promoción de 1.600 nuevas viviendas en Palomares, que ven «inviable»
  7. 7 «Las obras de construcción de El Ejido Nordeste están muy avanzadas»
  8. 8 Carboneras alude a su falta de personal para avanzar en la revisión de la licencia de El Algarrobico
  9. 9 Dos horas de retraso en el tren Almería-Madrid
  10. 10 Juzgan este martes al acusado de insultar y escupir a una mujer trans que fue a una misa de Falange en Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El juez levanta el secreto de sumario por el crimen de Antonio Campos

El juez levanta el secreto de sumario por el crimen de Antonio Campos