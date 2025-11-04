El juez levanta el secreto de sumario por el crimen de Antonio Campos

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de El Ejido ha acordado levantar el secreto de sumario en la investigación ... abierta por el homicidio del funcionario e historiador Antonio Campos, cuyo cuerpo fue localizado hace un mes en el maletero de su vehículo en un polígono hortícola de San Agustín.

Esta decisión, adoptada desde el pasado día 29 de octubre, permitirá que las partes personadas tengan acceso a unas diligencias que hasta ese momento solo podían conocer la magistrada instructora y el representante del ministerio fiscal.

Un mes después, H., el joven de 23 años detenido como presunto autor del homicidio, continúa en prisión provisional, comunicada y sin fianza. La huella digital fue vital para que los agentes localizaran el paradero del presunto autor de la muerte del historiador virgitano y las imágenes de las cámaras desvelan que iba conduciendo el Volkswagen Passat blanco en el término municipal de El Ejido en torno a las 3:00 horas de la madrugada del sábado al domingo.

Tras su identificación y detención por los agentes de la Guardia Civil, acompañó a los investigadores tres días después de la aparición del cadáver para los registros domiciliarios practicados por orden judicial, donde habría reconocido su implicación en el crimen. En el momento de comparecer ante el juez de guardia, el detenido se acogió a su derecho a no prestar declaración en sede judicial.

Entre las diligencias practicadas por los agentes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial, consta el estudio de la agenda de contactos del funcionario municipal de El Ejido así como el historial que Google Maps hizo de sus recorridos tras su desaparición, pasadas las 21.00 horas del 27 de septiembre, cuando abandonó su domicilio y se desplazó desde el aparcamiento de Berja hasta el polígono de San Agustín la noche previa a su viaje a Granada, donde planeaba acudir a los actos de la Virgen de las Angustias.

En el marco de la causa también se practicaron otras medidas, como la toma de huellas del vehículo –que fue trasladado a un depósito de Madrid– para conocer cuántas personas podrían haber participado en la muerte de Campos. Además, la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil recopiló una serie de muestras en el lugar del crimen, desde la presencia de latas de bebidas junto al coche, como comprobar que el varón se mantenía en posesión de sus pertenencias. Allí, localizaron su reloj, la cartera y el móvil. Fuentes cercanas a la investigación, consideraron de «poco profesionales» la actuación del presunto autor o autores que abandonaron el vehículo en la zona videovigilada.

Las cámaras de videovigilancia fueron, desde el primer momento, un elemento clave para esclarecer los hechos. Tanto las seis que protegen a la cooperativa hortícola como las del resto del municipio ya que arrojaban información «muy relevante», trasladó Francisco Góngora, alcalde de El Ejido, tras el caso.

El abogado Antonio Relaño de Hoces, representante de la familia de Antonio Campos y que ejercerá la acusación particular del caso, ha detallado a IDEAL que están recabando toda la información para su posterior estudio así como la solicitud de nuevas pruebas.

Desaparición

El crimen provocó un gran impacto en el Poniente almeriense, ya que el fallecido, por su faceta de historiador y cofrade, era muy conocido por su participación en la vida social, cultural y religiosa de Berja, además de ser funcionario del Área de Turismo del Ayuntamiento de El Ejido.

El pasado 3 de octubre, se produjo una concentración a las puertas del Ayuntamiento de Berja para manifestar su repulsa ante el asesinato y mostrar apoyo a la familia, que aseguró que el detenido, de origen marroquí, no tenía relación alguna con ellos. En su pueblo natal, vecinos y amigos exigieron «conocer toda la verdad» sobre lo ocurrido y que los responsables paguen por ello.

La familia de Antonio Campos denunció su desaparición de forma oficial domingo 28 de septiembre, en torno a las 17:00 horas, el virgitano planeaba viajar a primera hora a Granada para no perderse los actos en honor a la Virgen de las Angustias. Sin embargo, su vida se truncó la noche del sábado. Las cámaras del municipio de Berja le grabaron por última vez en torno a las 21:00 horas, cuando salía en su vehículo de un aparcamiento y, después, se perdió su rastro.

Inicialmente se publicó en redes sociales la búsqueda del vehículo en el que viajaba y, posteriormente, se amplió la información para dar con el paradero del virgitano. Entonces, se interpuso una denuncia ante las autoridades y los vecinos decidieron organizar batidas por cada rincón de Berja. La madrugada del lunes llegó la peor de las noticias.

Allí, la Guardia Civil forzó el vehículo, que se encontraba cerrado, y tras abrir el maletero, hallaron a Campos maniatado, golpeado y con evidentes signos de violencia.