Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Un joven león africano salva la vida tras extraerle dos enormes masas plásticas en el Oasys Minihollywood

Durante más de dos horas y media de intervención, los veterinarios le sacaron del cuerpo plástico negro de casi un metro de longitud que obstruía la salida del estómago

Europa Press

Almería

Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:17

Comenta

Un equipo veterinario ha intervenido con éxito a Amaru, un joven león africano alojado desde el pasado mes de enero en la reserva zoológica Oasys ... Minihollywood de Tabernas, donde le han extraído dos enormes masas de plástico que había ingerido en el zoo de procedencia junto a su hermano de camada, que murió a causa de las complicaciones derivadas de esta ingesta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La UGR traslada el pésame a la familia de la estudiante fallecida este lunes en un piso: «Deja una huella imborrable»
  2. 2 Un detenido al desmantelar un invernadero de marihuana con 5.600 plantas en Balanegra
  3. 3 Detenido por apuñalar a su compañero de piso en Vera
  4. 4 Roquetas celebra jornadas de participación ciudadana para abordar el POU
  5. 5 Horarios de los comercios y grandes superficies el festivo 1 de noviembre
  6. 6 «Hasta un 60% de los pacientes de psoriasis sufren ansiedad o depresión»
  7. 7 Moreno Bonilla pide a los andaluces reivindicar el sector agroalimentario
  8. 8 Comienzan las clases de refuerzo escolar para la comunidad gitana de Vícar
  9. 9 La Mojonera logra el compromiso de la Junta para avanzar en la futura ampliación del centro de salud
  10. 10 Procesan a la alcaldesa de Cantoria por regular casas ilegales con orden de demolición

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un joven león africano salva la vida tras extraerle dos enormes masas plásticas en el Oasys Minihollywood

Un joven león africano salva la vida tras extraerle dos enormes masas plásticas en el Oasys Minihollywood