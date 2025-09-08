José Torres, el alcalde más longevo de España, recibe el Escudo de Oro de la Provincia de Almería Durante el acto celebrado en Chercos, el homenajeado ha recibido el cariño de sus vecinos y de personas que lo han acompañado durante sus años como alcalde

Marcos Tárraga Almería Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:18 Comenta Compartir

Chercos y la provincia de Almería rindieron ayer un emotivo homenaje a José Antonio Torres Sáez, el centenario alcalde de Chercos, el más longevo de España, que ha recibido el Escudo de Oro de la Provincia de la Diputación como reconocimiento a una vida dedicada por completo al servicio público, primero como Guardia Civil y, desde 1995, como alcalde de su municipio.

Al acto, que finalmente se celebró en el Teatro Municipal Isidro Lorenzo por los fenómenos meteorológicos adversos, contó con la asistencia de numerosos vecinos, autoridades de la provincia y familiares del alcalde. Inicialmente, fue la plaza de Chercos, situada enfrente del Ayuntamiento, la que iba a acoger la celebración de este homenaje, ya que se ha rebautizado esta plaza con el nombre de su primer edil, José Antonio Torres Sáez.

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, fue el encargado de entregar el Escudo de Oro de la Provincia a José Antonio Torres, o Pepe, como le llaman sus vecinos y amigos. El presidente afirmó que «solo tenemos que intercambiar unas pocas palabras con él para apreciar la infinita bondad, humildad, sacrificio y compromiso que ha demostrado cada día en sus más de cien años de vida. En lo más profundo de su mirada vemos como habitan los ideales de los hombres fuertes que han construido con sus propias manos la tierra que hoy disfrutamos. Una filosofía de vida basada en la vocación de servicio público, la entrega a los demás y una firme defensa de la democracia y la Constitución».

En este sentido, García reconoció que «esta distinción reconoce tu esfuerzo, trabajo y talento durante una fructífera trayectoria en la que siempre te has entregado a los demás. Primero como Guardia Civil y, una vez jubilado, en vez de dedicarte de lleno a tu familia, aficiones o simplemente descansar, decidiste ponerte al servicio de tus vecinos para ser su alcalde; el mejor alcalde de la historia de Chercos. Preocupándote siempre por conseguir lo mejor para tu pueblo y tus vecinos anteponiendo su interés al tuyo o al de tu partido».

Por último, el presidente de la Diputación concluyó su intervención al manifestar que «la provincia de Almería tenga un alcalde como Pepe y que a sus cien años siga al pie del cañón es un motivo de orgullo para todos los almerienses. Pepe, eres memoria que abraza pasado, presente y futuro, savia y raíz de una vida plena en la que has sembrado el bien a tu paso. Enhorabuena por el Escudo de Oro de la Provincia y tu siglo de vida. Mañana nos despertaremos con la felicidad de afrontar un nuevo día sabiendo que lo mejor aún está por llegar.

Emoción y agradecimiento

José Antonio Torres Sáez recogió emocionado el Escudo de Oro de la Provincia. Ha dado las gracias al presidente de la Diputación de Almería, a todas las personas que le han acompañado en este día, a sus seres más queridos y a todos los cherqueros. Además, el alcalde ha puesto en valor el trabajo que ha realizado por el municipio para que avance a través de la apuesta por la cultura, la educación y el deporte. También ha agradecido al presidente de la diputación Javier A. García, y al expresidente, Luis Rogelio Rodriguez Comendador por la gran labor que ha realizado por toda la provincia y por el municipio de Chercos.

El alcalde de Chercos nació el 23 de julio de 1925. ingresó en la Guardia Civil en 1949. Desde siempre tuvo clara su vocación de servicio público y entrega a los demás que en la primera parte de su vida desempeñó en la benemérita. En el cuerpo llegó a ser subteniente y tuvo destinos en provincias como Lérida, Sevilla, Gerona, Albacete o Vizcaya, en Amorebieta, donde vivió los años más duros de ETA y sufrió un ataque terrorista del que salió ileso.

Tras jubilarse de la Guardia Civil, en 1995, vuelve a casa y, empujado por sus vecinos, decide presentarse a las elecciones municipales recibiendo el respaldo de sus paisanos para convertirse en alcalde con 70 años y seguir ejerciendo su vocación de servicio al ciudadano ahora desde el Ayuntamiento.

En sus 30 años como alcalde, José Torres ha conseguido importantes logros de los que se siente muy orgulloso. Una de sus primeras iniciativas fue poner en marcha la biblioteca del pueblo y, además, el programa de becas para niños, la construcción de la piscina, pistas deportivas, el teatro, el tanatorio, el crecimiento de comercios y empresas, algunas de ellas exportan a medio mundo, la instalación del primer cajero automático…, y muchas infraestructuras y servicios más que han mejorado la calidad de vida de los cherqueros.

Felicitaciones de Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno

El líder de la oposición y presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quisieron estar presentes en este día tan importante para Pepe y compartieron con él sendos mensajes de felicitación que enviaron en un vídeo que fue toda una sorpresa para el homenajeado y el público asistente.

Alberto Núñez Feijóo explicó que «cumplir 100 años es un motivo de orgullo, pero hacerlo siendo alcalde, velando por tus vecinos digna y serenamente, es una hazaña al alcance de muy pocos. El tuyo es un hito que nos recuerda que la vida, muy a menudo, nos permite jugar un partido de vuelta y por eso debemos estar listos para dar lo mejor de nosotros. Quiero subrayar que tu vida ha estado marcada por el compromiso. Personas como tú son el norte en la brújula de la mejor España. Ese Escudo de Oro de Almería es un reconocimiento más que merecido».

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, reconoció que «hay una cosa por la que Chercos es un municipio único en España y se llama José Antonio Torres, su alcalde. Un alcalde que cumple un siglo de vida que ha dedicado en gran parte a velar por sus vecinos y cuidar de ellos desde el Ayuntamiento. Él simboliza los mejores valores que debemos preservar todos aquellos que, como él, siempre hemos sentido una profunda aspiración de servicio público. Porque la suya es, literalmente, la historia de una vida entera dedicada a los demás».

Recuerdos de familiares y amigos

En el acto también participó una de sus sobrinas, Emilia Mena Torres, que hace 58 años emigró a Barcelona pero nunca ha perdido el vínculo con Chercos. Emilia mostró la faceta más cercana y familiar de José Antonio Torres a quien definió como «una gran persona que siempre lo ha dado todo por el pueblo».

El senador Luis Rogelio Rodríguez, que fue presidente de la Diputación de Almería en el mandato 1995-1999, coincidiendo con la primera legislatura de José Antonio Torres como alcalde, tomó la palabra para poner en valor el trabajo institucional emprendido por el homenajeado en sus treinta años como primer edil de Chercos.

Luis Rogelio Rodríguez puso en valor «las bondades de un hombre honrado que ha dedicado toda su vida al ejercicio público y, especialmente en los últimos 30 años, en trabajar para que su pueblo sea cada día mejor. Un hombre de fe, trabajador, que jamás cobró del Ayuntamiento y que solo ha tenido a bien trabajar por sus ciudadanos con la convicción de que hacía lo mejor para su pueblo».

El homenaje finalizó con las tradicionales fotos con el equipo de Gobierno de Diputación, así como con las corporaciones provincial y municipal, y del alcalde con su familia. Además del Escudo de Oro y del nuevo nombre de la Plaza del Ayuntamiento, la Diputación de Almería entregó a José Antonio Torres un retrato suyo obra del pintor almeriense Juan Gabarrón. De este modo, finalizaba un acto que estuvo lleno de emoción y cierta magia al reconocer el trabajo de un hombre centenario que, este lunes, volverá a estar en el Ayuntamiento para seguir trabajando en favor de sus vecinos con la ilusión del primer día.