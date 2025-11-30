Una jornada inolvidable en Enix: más de 1.000 personas comen migas

Enix vivió este sábado uno de sus grandes eventos del año en el municipio: regresaba el ya tradicional concurso de migas, uno de los más ... llamativos de la comarca del Poniente y de la geografía almeriense.

Una jornada que llenó el municipio de olor a leña, de migas, y de distintos productos que las distintas familias, que participaron, dejaron su granito de arena para elevar la ya quinta edición de este concurso de récord. 80 grupos con más de 800 personas fueron las que llegaron a participar, además de las más de 300 personas que comieron, aparte, migas gracias al buen hacer del Ayuntamiento de Enix.

Éxito

El alcalde de Enix, Álvaro Izquierdo, valoraba esta jornada de «auténtico éxito», «ya que tuvimos en la Plaza Buenavista más de 1.000 personas preparando migas, degustándolas y disfrutando un día en familia, con niños, con amigos». Una jornada en la que familias del municipio y de otros pueblos utilizaban su ingenio y creatividad y sus recuerdos de la infancia en sus casas para participar en este gran concurso gastronómico.

Asimismo, Izquierdo contaba los entresijos del origen de este evento. «En cada casa las migas se hacen de una manera. Nosotros proponemos que cada uno prepare las migas como quiera y como sepa en función de lo que haya vivido en su casa, en su vida, porque al final este plato es algo muy familiar, muy tradicional y muy sencillo, pero que en la mayoría de las casas hacen familia en torno a este plato tan típico». Tocino, morcilla, asadura, chorizo, aceitunas, uvas, pimientos, tomates, pepinos, tomates, boquerones, sardinas y otros pescados fueron algunos de los ingredientes más vistos en las distintos platos de migas, a los que los más 'valientes' les fueron incorporando otros productos que les hicieron conjugar una gran variedad de sabores, a la vez que hacía muestras de innovaciones culinarias y retornos de la tradición desde patatas hasta migas con un huevo frito como protagonista, un 'tartar' de migas, tomates cherrys, rodajas de naranjas e incluso ferreros rocher para los más golosos.

'La vida sabe mejor en Enix', 'No soy influencer, pero estas migas me van a lanzar a la fama', 'Equipo fruta, somos pocas, pero fieles', fueron algunos carteles que el Ayuntamiento y algunas empresas que participaron en el evento repartieron para promocionar esta jornada entre los asistentes.

«Estamos muy satisfechos del resultado que hemos obtenido de un evento gastronómico que empezó de la nada, que desde el primer año tuvo mucha repercusión y que es algo que agradecemos enormemente, pero no esperamos que en tan poco tiempo se llegara a consolidar tanto y que hubiera tantísima gente que quisiera formar parte de este concurso», valoró el alcalde de Enix, que añadió que este evento, «es ya una fecha señalada en el calendario de la gente, no solo para los propios vecinos de Enix, sino para mucha gente de fuera».

El evento que finalizó este sábado con su quinta edición, empezó su primera edición con una cifra cercana a 700 personas en 2019 y tras el parón por el Covid-19, regresó el 2022 con una cifra cercana a 900, la tercera edición año se superaron las 1.000 personas y la cuarta edición superó nuevamente esta cifra.