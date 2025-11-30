Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ganadores del V Concurso de Migas en Enix este fin de semana. IDEAL

Una jornada inolvidable en Enix: más de 1.000 personas comen migas

El municipio ha contado con 80 grupos y 800 personas participantes para esta edición, aparte de numerosos visitantes

Javier Cortés

Enix

Domingo, 30 de noviembre 2025, 17:28

Comenta

Enix vivió este sábado uno de sus grandes eventos del año en el municipio: regresaba el ya tradicional concurso de migas, uno de los más ... llamativos de la comarca del Poniente y de la geografía almeriense.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Nadie en el PP puede tener responsabilidades si sobre él pesa la más mínima sospecha»
  2. 2 Pacheco: «Nunca lo he querido, nunca lo he pedido ni he aspirado a ser presidente»
  3. 3 Dos años de cárcel por golpear a un hombre con la barra del sillín de una bici en Pulpí
  4. 4 Rosa y Ben: la ilusión de una casa señorial en rehabilitación que ya es una realidad viral
  5. 5 El merendero perfecto para una escapada, rodeado de naturaleza y a menos de 50 kilómetros de Almería
  6. 6 Maratón de música cofrade a las puertas de la Navidad
  7. 7 Llega una masa de aire frío y aumenta la probabilidad de lluvias a partir del miércoles
  8. 8 Residencias y centros sanitarios de Almería, de nuevo, con mascarillas
  9. 9 El bullicio de antaño de la Puerta del Socorro
  10. 10 Rosa y Ben: la ilusión de una casa señorial en rehabilitación que ya es una realidad viral

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Una jornada inolvidable en Enix: más de 1.000 personas comen migas

Una jornada inolvidable en Enix: más de 1.000 personas comen migas