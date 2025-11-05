Investigan el incendio de una narcolancha en Cuevas del Almanzora
La goma se estrelló al llegar a una cala sin que haya constancia de heridos
Almería
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:48
La Guardia Civil de Almería investiga el incendio de una narcolancha en una cala de Cuevas del Almanzora tras impactar en las rocas. Por el ... momento, no hay constancia de que viajaran personas a bordo y que hayan resultado heridas por el fuego.
Los hechos ocurrieron el domingo, 2 de noviembre, y los agentes trabajan para esclarecer este incidente, que podría tener relación con una embarcación que se encargaba de transportar gasolina a las mafias en el mar.
Por el contrario, en Mojácar, también el domingo, se vivió una jornada trágica con el fallecimiento de un varón y un herido tras la llegada de una patera con 25 varones adultos de origen magrebí a la playa Granatillas.
La embarcación llegó a las 14.20 horas y la sala de emergencias 112 Andalucía recibió el aviso de una embarcación con una persona inconsciente y otra fallecida.
Desde el viernes hasta este lunes, los equipos de respuesta inmediata ante emergencias de Cruz Roja se activaron hasta en cuatro ocasiones para atender a 82 migrantes.
