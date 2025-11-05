Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Investigan el incendio de una narcolancha en Cuevas del Almanzora

La goma se estrelló al llegar a una cala sin que haya constancia de heridos

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:48

Comenta

La Guardia Civil de Almería investiga el incendio de una narcolancha en una cala de Cuevas del Almanzora tras impactar en las rocas. Por el ... momento, no hay constancia de que viajaran personas a bordo y que hayan resultado heridas por el fuego.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidas 4 personas por disparar, atropellar y agredir brutalmente a un camionero para robarle en La Mojonera
  2. 2 El encarcelado por la muerte de Antonio Campos condujo durante horas su coche por El Ejido
  3. 3 Localizan en una zona de difícil acceso de Pulpí a una persona de avanzada edad desaparecida
  4. 4 Aprueban la adjudicación de las obras del nuevo edificio judicial de Roquetas por 11,41 millones de euros
  5. 5 Comienzan las obras de urbanización del entorno del Hospital La Inmaculada
  6. 6 El juez levanta el secreto de sumario por el crimen de Antonio Campos
  7. 7 Vícar instalará señales luminosas intermitentes para los pasos de peatones
  8. 8 Emiten una orden internacional de arresto contra el sospechoso de matar a una mujer en La Mojonera
  9. 9 Dos años de prisión para el carpintero que dejó varias obras sin hacer tras cobrar anticipos en Adra y El Ejido
  10. 10 El PSOE destaca la inversión «extra» de 74,2 millones de euros del Gobierno de España a 32 municipios de Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Investigan el incendio de una narcolancha en Cuevas del Almanzora

Investigan el incendio de una narcolancha en Cuevas del Almanzora