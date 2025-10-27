La investigación recaba pruebas un mes después del crimen de Antonio Campos Treinta días después, las incógnitas sobre su muerte persisten y la Unidad Orgánica de la Policía Judicial continúa trabajando en el caso

Nerea Escámez Almería Lunes, 27 de octubre 2025, 23:20 Comenta Compartir

La parroquia de la Anunciación de Berja acoge este martes, 28 de octubre, una misa con motivo del mes de la muerte del funcionario del Ayuntamiento de El Ejido, Antonio Campos. Familiares, amigos y vecinos de la víctima mortal participarán en la homilía organizada en recuerdo del vecino virgitano, cuyo cadáver fue localizado sin vida en el interior del maletero de su propio vehículo la madrugada del 29 de septiembre.

La funesta noticia causó un gran impacto en la comarca del Poniente almeriense por la vinculación que unía al funcionario con la vida política y sociocultural de la zona. Su familia denunció su desaparición el 28 de septiembre tras no reunirse en Granada con sus amigos, donde iba a ver los actos en honor a la Virgen de las Angustias y, horas después, las peores noticias llegaron a más de treinta kilómetros de Berja. En la calle Mirasol, del polígono hortícola de San Agustín (El Ejido), apareció su cuerpo maniatado y golpeado.

Cumplidos los treinta días, la incertidumbre continúa pesando sobre el entorno de la víctima que no se explica lo que pudo suceder. Su presunto autor, un joven marroquí, de 23 años, se encuentra en el Centro Penitenciario El Acebuche por orden del juez mientras que los investigadores se mantienen trabajando en el caso, decretado bajo secreto de sumario por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de El Ejido, con el correspondiente hermetismo.

Desde entonces, no hay novedades. Fuentes cercanas al caso confirman a IDEAL que siguen recopilando pruebas y testimonios en torno al crimen de Antonio Campos para atar la secuencia de sus últimas horas. Por su parte, el principal sospechoso, que acompañó a los investigadores tres días después de la aparición del cadáver para los registros domiciliarios practicados por orden judicial, reconoció su implicación en el crimen.

Por el momento se desconoce cuál habría sido el móvil del crimen pero la huella digital fue «importante» para que los agentes localizaran el paradero del presunto autor de la muerte del virgitano. Entre las diligencias practicadas por los agentes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial, consta el estudio de la agenda de contactos del funcionario municipal de El Ejido así como el historial que Google Maps hizo de sus recorridos tras su desaparición, pasadas las 21.00 horas del 27 de septiembre, cuando abandonó su domicilio y se desplazó desde el aparcamiento de Berja hasta el polígono de San Agustín la noche previa a su viaje a Granada.

En el marco de la causa también se practicaron otras medidas, como la toma de huellas del vehículo –que fue trasladado a un depósito de Madrid– para conocer cuántas personas podrían haber participado en la muerte de Campos.

«Poco profesionales»

En la primera inspección ocular, la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil recopiló una serie de muestras en el lugar del crimen, desde la presencia de latas de bebidas junto al coche, como comprobar que el varón se mantenía en posesión de sus pertenencias. Allí, localizaron su reloj, la cartera y el móvil. Fuentes cercanas a la investigación, consideraron de «poco profesionales» la actuación del presunto autor o autores que abandonaron el vehículo en la zona videovigilada.

Las cámaras de videovigilancia fueron, desde el primer momento, un elemento clave para esclarecer los hechos. Tanto las seis que protegen a la cooperativa hortícola como las del resto del municipio, ya que el alcalde de El Ejido advirtió que arrojaban «información muy relevante». Estas imágenes, que han sido de gran ayuda para el personal investigador, engrosan la larga lista de pruebas y requerimientos de un caso que continúa plagado de preguntas. Todas ellas sin respuesta.