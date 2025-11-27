Huércal-Overa acoge el XXIX Encuentro de Cuadrillas

El municipio de Huércal-Overa acogerá el próximo domingo 30 de noviembre el XXIX Encuentro de Cuadrillas 'Juan de Dios Alcolea', organizado por el Ayuntamiento ... y el grupo Folclórico 'Coros y Danzas Virgen del Río', siendo uno de los actos previos a la Navidad que indica que esta se encuentra ya muy cerca.

Una cita en la que participarán la Cuadrilla de Ánimas de Vélez Rubio, Cuadrilla de Aguaderas (Lorca), Cuadrilla Municipal de Pulpí y la anfitriona la Cuadrilla de Ánimas de Huércal-Overa que darán muestra de la música y el baile de la tierra.

A partir de las 11.00 horas se celebrará el pasacalles, tras la recepción de las cuadrillas, celebrándose la Santa Misa a las 12.00 horas, una muestra del baile en la Plaza de la Constitución a las 13.30 horas y las actuaciones en el Teatro a las 16.00 horas.

Un encuentro con el que continúan acercanrán tradiciones a los vecinos que «van a poder disfrutar con las cuadrillas de parte de nuestro folclore, en un evento que es un referente en nuestra programación cultural de cara a Navidad», según ha detallado el alcalde del municipio, Domingo Fernández.

Por su parte, la concejala de Cultura, Juani Egea, ha invitado a los vecinos del municipio y comarca a que participen en este acto con el que «seguimos conservando nuestras tradiciones a la vez que hacemos participes a los jóvenes y niños de las mismas con el objetivo de que se sigan manteniendo».

El domingo se vivirá esta jornada especial en la que además de disfrutar con el cante y el baile se hará también de la convivencia. «Con esta jornada se da inicio a los encuentros de nuestra zona. Arrancará el de Huércal-Overa que es el primero al que seguirán Veléz Rubio, Chirivel, Vélez Blanco, María, Oria, Pulpí y acabaremos en Taberno», ha explicado Cristóbal Salvador, director del grupo Folclórico Coros y Danzas Virgen del Río.

Desde el Ayuntamiento, además, han agradecido a Cristóbal Salvador la importante labor y el esfuerzo en conservar este encuentro con el que se mantiendrán y darán a conocer parte de las tradiciones del municipio.