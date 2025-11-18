Huércal ya tiene normas para el uso de patinetes en sus calles

El alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, ha presentado la nueva Ordenanza Municipal Reguladora de Vehículos de Movilidad Personas, aprobada en pleno el pasado ... viernes, y que tiene como finalidad favorecer la seguridad vial y garantizar que la circulación de estos vehículos se realice de forma adaptada y segura, haciéndola compatible con los diferentes usos de a vía pública.

Torres ha mostrado preocupación por el uso indebido de estos vehículos en el municipio y ha remarcado la necesidad de regular su uso. «Llevamos ya varios meses con la ordenanza sobre la mesa, a la espera de que el Gobierno de España apruebe la modificación de la ley para incluir el uso de casco y la necesidad de un seguro obligatorio, para también recoger estos cambios», ha señalado. Al no haberse hecho hasta el momento, el Ayuntamiento de Huércal de Almería ha decidido «regular lo que se pueda y dejar fuera aquellas otras cosas que la ley todavía no recoge».

Con esta ordenanza, se han establecido las condiciones de la utilización de VMP conforme a la obligación de diligencia y precaución necesarias que deben cumplir los usuarios que los conducen, con el fin de evitar daños propios o ajenas. Además han implantado las condiciones para la circulación para garantizar la seguridad vial en las vías públicas de la localidad y hacer compatible su uso con el del resto de los usuarios. «Pretendemos ordenar y compatibilizar su circulación en los espacios públicos urbanos del municipio», ha declarado el alcalde.

Además, ha explicado algunas condiciones como la de respetar la preferencia en los pasos de peatones donde proceda, mantener una distancia de separación mínima de un metro y medio respecto de los peatones o un metro respecto a la línea de fachada. Asimismo, los conductores de VMP deberán adecuar la velocidad al paso de los viandantes, no circular tras consumir sustancias como alcohol y drogas, utilizar auriculares o el teléfono móvil. Torres ha destacado que el uso es unipersonal y que el equipamiento debe llevar avisador acústico, sistema de frenado y de iluminación delantera y trasera con luz de freno diferenciada.

Estos VMP no podrán circular por aceras ni por calles con plataforma única exclusiva para peatones, pero sí por carriles bici, en aceras y calzadas adecuando la velocudad, y por parques y jardines a velocidad de peatón. También podrán ser registrados en el Ayuntamiento de Huércal de Almería aportando la marca, modelo y número de bastidor o serie, a efectos de identificación. «Es aconsejable que las personas usuarias de VMP lleven casco», ha sentenciado el alcalde a la espera de que la normativa estatal apruebe la prohibición de circular sin el mismo.