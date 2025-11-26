Huércal de Almería, sede del empleo joven en una nueva cita de la Cámara de Comercio

La Feria de Empleo 'Talento Joven' ha abierto este miércoles sus puertas en el Teatro Multiusos de Huércal de Almería, en un acto de inauguración ... que ha reunido a representantes institucionales y a decenas de jóvenes y empresas que participan en la iniciativa organizada por la Cámara de Comercio de Almería con el apoyo de la Diputación Provincial de Almería y la colaboración del Ayuntamiento de Huércal de Almería.

La apertura ha estado presidida por Jerónimo Parra, presidente de la Cámara de Comercio de Almería; Esther Álvarez, diputada provincial de Emprendimiento; e Ismael Torres Miras, alcalde de Huércal de Almería, a los que han acompañado la directora general de la Cámara, María Dolores Garcés, los concejales de Empleo y Comercio del municipio, Manuel Abad y María del Carmen López Rodríguez, respectivamente.

Durante toda la jornada, los asistentes han podido acceder a una amplia variedad de recursos pensados para facilitar su incorporación al mercado laboral. Entre ellos, ofertas de empleo activas, entrevistas de selección, y una serie de talleres y actividades prácticas centradas en mejorar competencias profesionales y habilidades transversales.

El encuentro reúne a empresas referentes en la provincia de Almería, que abarcan desde proyectos locales consolidados hasta firmas internacionales con presencia destacada en el territorio; y, para los jóvenes participantes, se trata de una oportunidad real para conocer de primera mano qué demandan actualmente las empresas, qué perfiles están buscando y cómo funcionan los procesos de selección. La feria se convierte así en un espacio dinámico donde la conexión entre empleadores y talento joven es inmediata y efectiva.

Parra ha subrayado la importancia de su celebración: «Hoy abrimos un espacio pensado por y para los jóvenes, donde pueden encontrar oportunidades concretas, orientación y el contacto directo con empresas que necesitan su talento. Nuestro compromiso es acompañarlos en este proceso y ayudar a que ese talento se quede en Almería». Además, ha subrayado que empresas expositoras han destacado la importancia y el valor que les aportan las ferias como ésta «porque, de la anterior en la que participamos, hemos formalizado ya 10 contrataciones y estamos en vías de sumar 5 más».

Esther Álvarez Cappa ha felicitado a la Cámara de Comercio y al Ayuntamiento de Huércal de Almería por «ser artífices de esta iniciativa», y ha agradecido que se cuente con la Diputación «como gran aliada». «Esta feria es muy importante porque pone en contacto a los jóvenes con el tejido empresarial local y rural. Con ella, se fomenta el espíritu emprendedor entre los jóvenes como vía de arraigo en sus municipios y contribuye a asumir el reto demográfico», ha declarado.

Asimismo, ha asegurado que «desde las administraciones, debemos favorecer el crecimiento de nuestras empresas y crear el clima adecuado para que nuestro tejido productivo siga siendo motor de creación de riqueza y empleo. Seguiremos apoyando este tipo de eventos que conectan a empleadores con el talento joven para crear sinergias que se traduzcan en una tierra con igualdad de oportunidades para todos los almerienses, vivan en el municipio que vivan».

Ismael Torres ha destacado que «somos un municipio que pone mucho énfasis en el desarrollo y el futuro de nuestros jóvenes y contamos con ellos para todos nuestros proyectos y el crecimiento de la ciudad. Ferias como esta promovida por la Cámara de Comercio ayudan a que estos jóvenes puedan acceder al mercado laboral a través de diferentes empresas y plataformas y consolida a Huércal como referente en la creación de empleo, siendo el municipio de la provincia donde más ha crecido la ocupación durante la última década».

Parra también ha destacado el alcalde huercalense el impacto positivo del programa: «Gracias al apoyo de la Diputación y al trabajo conjunto con el Ayuntamiento de Huércal de Almería, esta feria se convierte en una palanca que impulsa el empleo juvenil y refuerza el desarrollo económico de la provincia. Las empresas necesitan jóvenes preparados, y los jóvenes necesitan empresas que apuesten por ellos. Hoy esa conexión se hace realidad».

La feria, cuyo propósito es ser un punto de encuentro directo entre empresas que buscan nuevo talento y jóvenes que inician su camino profesional, está cofinanciada por el Fondo Social Europeo.