Huércal de Almería mejora la conexión peatonal en Los Pinos

El Ayuntamiento de Huércal de Almería ha comenzado con los trabajos para la conexión peatonal entre las urbanizaciones de El Palomar y Los Pinos, con ... la que se eliminará la barrera física que la carretera N-340a ha supuesto al municipio desde hace más de 30 años.

Estas obras contemplan una serie de mejoras en el tramo que van desde la calle Tórtola hasta La Garza, en la carretera N-340a, que cuentan con un presupuesto de casi 50.000 euros y un programa de ejecución con una duración estimada de un mes y medio.

Los trabajos van a consistir en la reposición de la red de abastecimiento y la ejecución de un nuevo acerado en el tramo de la carretera. Además, se va a instalar alumbrado público y un nuevo semáforo que permitirá un cruce seguro con paso de peatones que conectará la calle La Garza con las calles Maimón y Colativí.

El alcalde, Ismael Torres, ha destacado que «con estas obras, vamos a mejorar de forma notable la movilidad de los peatones entre ambos barrios de la localidad permitiendo garantizar una mayor seguridad a todos nuestros vecinos».

Recuerdan desde el Consistorio que viene desarrollando, durante los últimos años, otros trabajos que afectan a la carretera N-34a y que, en próximas fechas, va a dar comienzo la segunda fase del desdoblamiento en el tramo que va desde el enlace con la avenida de las Flores hasta la rotonda del Paseo del Generalife, con un importe total de 1.750.000 euros de las arcas municipales.