Pleno del Ayuntamiento de Huércal de Almería. R. I.

Huércal de Almería abonará 40 euros por cada perro censado

La subvención se concede a aquellos propietarios que hayan realizado el registro voluntario o tuvieran solicitada la cita para hacerlo antes del 15 de octubre

M. T.

Almería

Viernes, 14 de noviembre 2025, 17:31

El Ayuntamiento de Huércal de Almería ha aprobado en pleno la modificación de la Ordenanza Reguladora de Subvenciones, en la que se incluye una aportación ... de 40 euros por cada perro registrado en el censo canino, después de la campaña realizada durante los meses de verano y que finalizó el pasado 15 de octubre. En total, han sido 1.267 los perros censados durante el periodo voluntario para hacerlo.

