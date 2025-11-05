Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vehículo de Antonio Campos tras el hallazgo de su cuerpo. Arriba, el presunto homicida en su coche. B. D. / R. I.

El homicida de Antonio Campos lo golpeó con un bloque de hormigón en un paraje de San Agustín

El presunto autor, H. H, de 23 años, reconoció haber acabado con la vida del historiador de 54 años mientras viajaba en el vehículo de la Guardia Civil

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:05

Comenta

Con un bloque de hormigón y con parte de ensañamiento en su agresión así acabó con la vida de Antonio Campos su presunto autor en ... un paraje de la barriada de San Agustín la noche del 28 de septiembre.

