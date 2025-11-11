Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Noelia Jiménez, madre afectada, con la denuncia presentada ante la Guardia Civil. R. I.

«Mi hijo pesaba 20 kilos y bajó a doce»: denuncia acoso escolar sobre su hijo en un colegio de Fiñana

«Llegaba a casa y no quería jugar ni comer», lamenta la progenitora mientras que Educación confirma que se ha activado el protocolo de antiacoso en el centro

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Martes, 11 de noviembre 2025, 22:57

Comenta

«Mi hijo pesaba veinte kilos y bajó hasta los doce», traslada con la voz llena de angustia Noelia Jiménez, madre de un menor de ... cinco años, que ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil  ante los posibles episodios de acoso escolar que sufre su hijo en el CEIP San Sebastián de Fiñana.

