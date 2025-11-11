«Mi hijo pesaba 20 kilos y bajó a doce»: denuncia acoso escolar sobre su hijo en un colegio de Fiñana
«Llegaba a casa y no quería jugar ni comer», lamenta la progenitora mientras que Educación confirma que se ha activado el protocolo de antiacoso en el centro
Almería
Martes, 11 de noviembre 2025, 22:57
«Mi hijo pesaba veinte kilos y bajó hasta los doce», traslada con la voz llena de angustia Noelia Jiménez, madre de un menor de ... cinco años, que ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil ante los posibles episodios de acoso escolar que sufre su hijo en el CEIP San Sebastián de Fiñana.
Asegura, totalmente compungida, que lleva tres cursos denunciando ante el colegio las posibles situaciones de acoso que está enfrentando su pequeño. «Llegaba a casa y no quería comer, tampoco jugar», lamenta.
Noelia decidió enfrentar la situación y le preguntó a su hijo qué era lo que le estaba ocurriendo. «Le dije, '¿Es que alguien te pega en el colegio?' y me dijo que sí, que una profesora le gritaba, le cogía del brazo y le daba pellizcos y otro alumno le había encerrado en el baño, le quitaban el desayuno o le trataba a golpes», expone a esta redacción sobre algunas de las situaciones a las que se enfrentaría su hijo.
El relato materno, además, ha puesto en conocimiento a la Guardia Civil de las amenazas y coacciones a las que se habría enfrentado al personarse en el colegio para interesarse por el bienestar de su hijo, «me recibieron varias personas y, en lugar de poner una solución, amenazan».
Por su parte, el servicio de inspección de la delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Almería ha informado que «desde que se tiene conocimiento del caso, el inspector de referencia está asesorando al equipo directivo del centro educativo, que sí tiene abierto el protocolo de acoso». Desde la delegación han manifestado «nuestro firme y rotundo rechazo hacia cualquier manifestación de violencia y apelamos al respeto como única vía para el fomento de la convivencia positiva entre compañeros en nuestros centros de enseñanza».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión