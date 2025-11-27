Herido un legionario en una explosión en la base de Viator

Un joven legionario de 20 años ha resultado herido en las manos tras sufrir una deflagración en la Base Álvarez de Sotomayor. Según ha podido ... saber IDEAL el incidente se ha producido alrededor de las 18:30 horas, momento en el que se ha recibido una alerta del propio afectado a los servicios de emergencias solicitando asistencia médica.

El herido se encuentra hospitalizado en Torrecárdenas, si bien hasta el momento se desconoce el alcance que podría haberle provocado los daños de la explosión.

Este fatal accidente ocurre apenas horas después de la visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la base de La Legión de Viator. Además, en el momento en el que el joven legionario herido ha sido evacuado al hospital, Robles se encontraba en las mismas instalaciones visitando a Alejandro Carvajal Povedano, caballero legionario que resultó herido de gravedad en la deflagración ocurrida hace casi un mes y que le costó la vida a Daniel Ruiz Mateo.

A raíz de este suceso la Asociación de Tropa y Marinería Española (Atme) ha emitido un comunicado en el que dice lamentar «profundamente» el grave accidente producido este jueves en el campo de maniobras de la base.

Según expone la entidad, «parece ser que se ha producido una nueva deflagración o explosión durante el desarrollo de unas prácticas». En base a la información vertida por la Atme el joven habría resultado herido mientras «manipulaba una pértiga con cordón detonante sufriendo heridas de extrema gravedad en ambas manos».

Desde la Asociación de Tropa y Marinería Española han trasladado su «más sincero apoyo y ánimo al compañero herido, a su familia y a todos sus compañeros de unidad».