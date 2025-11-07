Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

R. I.

Herida grave una conductora de 70 años al salirse de la vía en Canjáyar

La víctima ha sido evacuada al Hospital Universitario de Torrecárdenas en helicóptero

E. P.

Almería

Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:10

Una conductora de unos 70 años de edad ha resultado gravemente herida este viernes después de sufrir un accidente al salirse de la vía cuando ... circulaba por la A-384 a su paso por el término municipal de Canjáyar.

