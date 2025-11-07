Herida grave una conductora de 70 años al salirse de la vía en Canjáyar
La víctima ha sido evacuada al Hospital Universitario de Torrecárdenas en helicóptero
E. P.
Almería
Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:10
Una conductora de unos 70 años de edad ha resultado gravemente herida este viernes después de sufrir un accidente al salirse de la vía cuando ... circulaba por la A-384 a su paso por el término municipal de Canjáyar.
Según ha explicado a Europa Press una portavoz del servicio coordinador de emergencias 112 Andalucía, fue poco antes de las 12.30 horas cuando un alertante avisaba del accidente sufrido por el vehículo, que al salirse de carretera sobre el kilómetro 106 ha impactado contra un cerro.
Así, se ha dado aviso a Guardia Civil de Tráfico, mantenimiento de carreteras y 061, que ha desplazado un helicóptero para proceder al traslado de la persona herida hasta un centro hospitalario. La mujer ha sido finalmente evacuada al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería para ser atendida de sus heridas.
