Hallan el cuerpo sin vida de una mujer en una piscina en Vícar El cadáver de la víctima, de 48 años, se encuentra en el Instituto de Medicina Legal para determinar las causas de su muerte

Nerea Escámez Almería Domingo, 31 de agosto 2025, 20:24

El cuerpo de una mujer de 48 años ha aparecido sin vida en una piscina de una urbanización de La Envía Golf, en Vícar. Los hechos ocurrieron la noche de este sábado, en torno a las 23:50 horas, cuando un alertante avisó al Servicio de Emergencias 112 Andalucía al localizar el cuerpo de la víctima en el interior del agua.

La sala coordinadora movilizó a Bomberos del Poniente, así como a una patrulla de Policía Local y Guardia Civil. Hasta el residencial también se desplazaron sanitarios del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061. En el lugar le practicaron las maniobras de reanimación, sin embargo, no se pudo hacer nada por salvarle la vida.

El cuerpo de la fallecida se encuentra en el Instituto de Medicina Legal (IML) donde le practicarán la autopsia para determinar las causas de la muerte, si bien todo apuntaría a un posible ahogamiento.