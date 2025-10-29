Golpe al petaqueo en Almería: cinco detenidos y 11.000 litros de gasolina intervenidos

La Guardia Civil de Almería ha detenido a cinco personas e intervenido cerca de 11.000 litros de combustible, seis vehículos, una embarcación y tres ... motores en una actuación de contrabando que desarrollan en toda la provincia, según informan desde la Comandancia.

La primera ocurrió el pasado 24 de octubre, en Berja, cuando los agentes de la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local, localizaron a una furgoneta estacionada con varias personas a su alrededor manipulando garrafas de combustible, presuntamente, destinado a abastecer a las redes criminales en el mar. Al percatarse de la presencia policial, huyeron. Sin embargo, fueron localizados instantes después. En este operativo se incautaron dos vehículos, 122 garrafas y un motor.

G. C.

El domingo, 26 octubre, la Guardia Civil detuvo a un menor de edad que conducía un vehículo con 16 garrafas de combustible. Se le acusa de un delito contra la seguridad vial al carecer de permiso correspondiente y de transportar mercancías peligrosas. El aviso vino de diferentes gasolineras de la provincia que alertaron a las patrullas de la presencia de dos vehículos que estaban surtiendo carburante en las garrafas.

Las otras tres restantes actuaciones ocurrieron este lunes, 27 de octubre, en la Isleta del Moro, La Almadraba y Rodalquilar, cuando pudieron intervenir cerca de 200 garrafas de combustible y tres de los vehículos gracias a los servicios desarrollados en costa para la prevención de delitos relacionados con el contrabando, el narcotráfico y los derechos de las personas.

En lo que va de año, la Guardia Civil de Almería ha detenido a más de una cuarentena de personas y aprehendido más de cerca de 75.000 litros de combustible, 55 embarcaciones y una decena de vehículos.