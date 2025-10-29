Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Golpe al petaqueo en Almería: cinco detenidos y 11.000 litros de gasolina intervenidos

La Guardia Civil investiga a otras dos personas e interviene seis vehículos, una embarcación y tres motores

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:31

La Guardia Civil de Almería ha detenido a cinco personas e intervenido cerca de 11.000 litros de combustible, seis vehículos, una embarcación y tres ... motores en una actuación de contrabando que desarrollan en toda la provincia, según informan desde la Comandancia.

