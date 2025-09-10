El Gobierno instalará este otoño las vigas del nuevo enlace de Viator, clave para los accesos del AVE en Almería La actuación, valorada en más de 260 millones en la provincia, avanza a buen ritmo y afronta su fase estructural

A. M. Almería Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:08

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha visitado hoy los trabajos que se están ejecutando en el enlace de Viator, donde la conexión entre la A-7 y la A-92, hasta ahora resuelta con una glorieta, se están sustituyendo por la construcción de cuatro ramales nuevos que «descongestionarán los accesos a Almería capital, mejorarán la seguridad y ahorrarán tiempo en los desplazamientos», tal como ha destacado Fernández, que ha añadido que «las obras avanzan a buen ritmo y este otoño afrontarán la colocación de las vigas que sustentan los tableros de los pasos elevados que sobrevolarán los ramales direccionales del enlace de Viator».

Acompañado del subdelegado en Almería, José María Martín, y del alcalde de Viator, Manuel Jesús Flores, Fernández ha puesto el foco en el compromiso del Gobierno de España con la ejecución de infraestructuras de envergadura similar a este enlace, «uno de los ejemplos del compromiso del Ejecutivo con el impulso y desarrollo de actuaciones esenciales para la cohesión territorial y avance de Andalucía».

Fernández ha argumentado su afirmación con los datos de licitación de obras públicas del Gobierno de España en Andalucía en los últimos seis años, «cuyo montante que se acerca a los 5.300 millones de euros, un 30% más que durante el periodo del gobierno anterior». Dentro de este período, ha hecho especial hincapié en el año 2024 «que se ha cerrado con un récord de inversión que roza los 1.100M€, casi duplicando 2018, y en materia ferroviaria, donde la inversión durante el pasado año casi triplica la realizada en los siete años anteriores».

Se ha centrado en el caso de Almería y ha afirmado que «solo estos trabajos que visitamos hoy se suman a más de una docena de infraestructuras viarias en ejecución y licitación, cuya inversión prevista supera los 260 millones de euros», a lo que ha añadido «las obras de conexión de Alta Velocidad con Murcia y la integración ferroviaria en la capital, con 3.600 M€ de inversión, y una ejecución por encima de los 2.400 millones de euros, lo que supone un 67% del total». «Nunca antes la provincia de Almería ha tenido un volumen de obra pública estatal tan elevado», ha asegurado Pedro Fernández, que ha vuelto a señalar 2024 como un año récord en inversión, con 370 millones de euros, es decir, multiplicar por 15 lo invertido en 2017».

En el transcurso de la visita a los trabajos, que ha calificado como «una de las obras más importantes para la conexión por carretera en Almería», ha comprobado cómo ya se han ejecutado, en su práctica totalidad, los desmontes y los rellenos que salvan los desniveles necesarios para la construcción de los pasos en tres niveles que crearán cuatro ramales directos nuevos para resolver de forma independiente los movimientos entre las autovías A-7 y A-92, con origen y destino Almería, Murcia y Granada. Se han completado, además, los pasos inferiores, el paso superior de la E-24 y fabricado las vigas que sustentarán los tableros de los puentes sobre los ramales direccionales, que ya disponen de sus cimentaciones y alzados.

La actuación mejorará la capacidad del nudo al resolver los movimientos entre ambas autovías mediante ramales directos, que tendrán una longitud total conjunta de 4,96 km, dotándolo de una mayor capacidad y mejorando su nivel de servicio. Asimismo, se rediseñan los cuatro ramales del enlace actual adaptándolos a la nueva situación, definiendo los movimientos de la A-7 y A-92 con Viator (Carretera A-1000).

Un aspecto importante de estas obras es la ejecución de estructuras, que se compone de seis pasos superiores de carreteras, un paso inferior de camino, cuatro pasos inferiores tipo bóveda, cuatro muros de hormigón y un muro de suelo reforzado.