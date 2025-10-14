Gádor celebra el fin de semana la Feria de la Perdiz y Mundo Rural El diputado Sánchez y la alcaldesa Lourdes Ramos presentan esta edición que contará con una treintena de expositores

La Villa de Gádor volverá a convertirse este fin de semana en epicentro provincial del mundo cinegético y rural con la celebración de la III Feria de la Perdiz y Mundo Rural, un evento que tendrá lugar los días 17, 18 y 19 de octubre y que contará con entrada gratuita. Organizada por el Ayuntamiento de Gádor con la colaboración de la Diputación Provincial de Almería, la cita reunirá a 33 expositores procedentes de distintos puntos de la provincia y de otros lugares de Andalucía, que mostrarán productos, herramientas, artesanía, gastronomía y propuestas relacionadas con la caza y el entorno rural.

Durante las tres jornadas, el recinto ferial acogerá exhibiciones de cetrería, exposiciones, degustaciones y actividades dirigidas tanto a profesionales como al público general, con especial protagonismo para la perdiz roja, emblema de esta feria. Además, habrá bar y comidas todos los días y una programación paralela orientada al ocio familiar y a la promoción de los productos locales. Uno de los aspectos más destacados de esta edición será su carácter solidario, ya que la organización invita a los asistentes a colaborar en la lucha contra el cáncer, reforzando así el compromiso social de esta feria con las causas benéficas.

El diputado de Promoción Agroalimentaria, Carlos Sánchez, recordó que «esta feria llega a su tercera edición tras dos años de éxito. Empezamos en 2023, en 2024 vivimos una edición con un gran esfuerzo y una magnífica respuesta de público, y estamos convencidos de que en 2025 seguirá esa misma línea. Contamos con 33 stands dedicados a la perdiz con reclamo, al mundo rural y a los productos de nuestra tierra, entre ellos muchos productores de Sabores Almería».

La alcaldesa, Lourdes Ramos, destacó que «esta tercera edición demuestra que la feria se ha consolidado». «Somos una feria joven, pero con una gran relevancia no solo provincial, sino también andaluza y nacional».