Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

'El futuro del transporte intermodal de la provincia de Almería', a debate este jueves

El evento, que tendrá lugar en el salón de actos del CIT Coex, contará con la presencia con expertos, instituciones y especialistas en infraestructuras y logística

Marcos Tárraga

Almería

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:04

Comenta

La Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (Coexphal) celebra este jueves, junto a la Mesa en Defensa del Ferrocarril de ... Almería, la jornada 'El Futuro del Transporte Intermodal de la Provincia de Almería', que tendrá lugar en el salón de actos del Centro de Investigación Tecnológico de Coexphal(CIT-Coex). El encuentro reunirá, desde las nueve de la mañana, a expertos, representantes institucionales y especialistas en infraestructuras y logística para analizar las oportunidades que ofrece la intermodalidad en el transporte para la conectividad y el desarrollo económico de la provincia, especialmente en sectores clave como el agroalimentario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un niño de 11 años en Cuevas del Almanzora
  2. 2 La UCO ve «llamativa» la alta cantidad de efectivo que manejaba el expresidente de la Diputación de Almería
  3. 3 El lenguaje en clave de las presuntas mordidas: «Te vas a poder cambiar toda la piñata»
  4. 4 Tres detenidos en El Ejido en una operación con registros simultáneos por tráfico de drogas y armas
  5. 5 La UCO ve «llamativa» la alta cantidad de efectivo que manejaba el expresidente de la Diputación de Almería
  6. 6 Viajes a Ibiza y Madrid «de coste elevado y en efectivo» en 2016 y 2017
  7. 7 La muela, el indicio «demoledor» tras firmar un contrato millonario
  8. 8 Almería ya tiene fecha para iluminar la Navidad
  9. 9 Roquetas organiza las I Jornadas de Ronqueo y Gastronomía del Pez Espada
  10. 10 Viajes a Ibiza y Madrid Â«de coste elevado y en efectivoÂ» en 2016 y 2017

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal 'El futuro del transporte intermodal de la provincia de Almería', a debate este jueves

&#039;El futuro del transporte intermodal de la provincia de Almería&#039;, a debate este jueves