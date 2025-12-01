Fines hace oficial la renuncia de Rodrigo Sánchez como alcalde

Rodrigo Sánchez pasó la tarde de este lunes a ser historia en el Ayuntamiento de Fines después de celebrarse el pleno extraordinario para ratificar su ... marcha tras ser detenido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y, posteriormente, puesto en libertad con cargos por el juzgado instructor de la segunda fase del 'Caso Mascarillas', por presuntas mordidas en contratos públicos.

Durante el pleno, los concejales del Partido Popular han evitado dar respuesta a las preguntas de la oposición, que han querido saber si, tras estos hechos, se han sentido defraudados por el regidor finense. Estos ediles han negado haber tenido conocimiento de los hechos y han confirmado que seguirán trabajando por y para el pueblo de Fines.

Tras abandonar Rodrigo Sánchez, Ana María Ramírez Sola, debería ser la nueva concejal del PP en Fines dado que es la siguiente en la lista presentada a las municipales de 2023.

Por el momento, no obstante, se desconoce quién será el que tome las riendas del Consistorio finense. Aunque todo apunta a que será José Manuel López, quien habría declarado en calidad de testigo ante los agentes de la UCO al ser gerente de la empresa de viajes 'Fines Travel', agencia encargada de tramitar algunas escapadas entre los exmandatarios de la Diputación, Javier Aureliano García y Óscar Liria.

El PSOE de Fines, por su parte, ha preguntado si esta investigación de la segunda fase va a repercutir en los contratos vigentes del propio Ayuntamiento o en los fondos europeos. Los populares han desmentido que tal cosa fuera a ocurrir.