Fiestas Patronales de Enix 2025 en Honor a la Virgen del Rosario Del 3 al 5 de octubre, esta localidad vivirá con alegría una celebración de sus tradiciones con un completo programa de actividades

Enix ya se prepara para vivir sus Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Rosario. Las celebraciones tendrán lugar los días 3, 4 y 5 de octubre de 2025, y prometen llenar las calles de música, diversión y muchas emociones. Este año, el pregonero será, según anuncia el propio ayuntamiento de la localidad, un enicero adoptivo llamado Juan Antonio, que ha disfrutado de estas fiestas durante más de 25 años y que dará inicio a las celebraciones invitando a todos a participar y vivir intensamente cada momento.

«En Enix ya lo tenemos todo preparado para celebrar nuestras fiestas en honor a la Virgen del Rosario, patrona de nuestro pueblo», informan desde el Consistorio, «serán tres días de encuentro, tradición y alegría compartida con vecinos, amigos y visitantes. Este año tenemos el honor de contar como pregonero con Juan Antonio, quien ha vivido y disfrutado de estas fiestas durante más de 25 años y que hoy es ya un enicero adoptivo».

I Concurso de Cartel de Fiestas

Con motivo de estas celebraciones, el Ayuntamiento de Enix ha lanzado el primer concurso de diseño para elegir el cartel oficial que ilustrará las fiestas. La convocatoria está abierta a todos los residentes en España, incluyendo menores con autorización de padres o tutores, y cada participante puede presentar hasta dos diseños.

Los requisitos para los trabajos creativos incluyen que el formato sea vertical y el tamaño A5 (148x210 mm). La entrega se realizará en PDF y habrá que incluir la leyenda: «Fiestas Patronales en Honor a La Virgen del Rosario - Enix 2025 3, 4 y 5 de octubre» y el escudo del Ayuntamiento.

Por lo demás, los diseños deben ser originales e inéditos y enviarse hasta 15 de septiembre de 2025 a las 13:00 h, por correo electrónico a guadalinfoenix2024@gmail.com.

El premio será una tablet, y el jurado valorará la originalidad, creatividad, calidad artística y adecuación técnica. Los ganadores se anunciarán en la web y redes del Ayuntamiento, y participar implica aceptar las bases y la cesión de derechos de impresión y reproducción al Ayuntamiento, con mención al autor.

Un paréntesis para vivir las fiestas

Enix, por tanto, ya se prepara para sus Fiestas Patronales, un momento en el que el ritmo habitual del municipio hace un paréntesis y todo gira en torno a las actividades y celebraciones organizadas en honor a su patrona. Serán jornadas pensadas no solo para la devoción y la tradición, sino también para la convivencia y el disfrute compartido, tanto entre vecinos como con los visitantes que quieran acercarse a conocer de primera mano la vida y el espíritu del pueblo.

Durante estos días, Enix despliega la riqueza de su patrimonio y sus atractivos, que abarcan desde la cultura y la gastronomía hasta los encantos naturales e históricos que hacen de esta localidad un lugar único. Por ello, las fiestas no solo constituyen un momento especial para sus habitantes, sino que se presentan como una excelente oportunidad para quienes deseen reencontrarse con el pueblo o descubrirlo por primera vez, disfrutando de su ambiente, su gente y la magia de la celebración.