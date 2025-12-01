Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ramón Fernández-Pacheco y José Antonio García Alcaína. R. I.

Fernández-Pacheco defiende que el relevo en la Diputación de Almería es un acto de «normalidad democrática»

«El Partido Popular de Almería va a seguir trabajando para que todas las instituciones en las que gobierna continúen prestando el servicio a los ciudadanos»

R. I. / A. A.

Almería

Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:21

Comenta

El presidente del Partido Popular de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, asistió este lunes a la investidura del nuevo presidente de la Diputación Provincial, José Antonio ... García, al que felicitó personalmente. «Es la persona que, en un escenario de normalidad institucional, va a dar continuidad al magnífico trabajo que realiza la Institución Provincial en beneficio de los 103 municipios y la totalidad de los almerienses», afirmó sobre el alcalde de María.

