Fernández-Pacheco defiende que el relevo en la Diputación de Almería es un acto de «normalidad democrática»

El presidente del Partido Popular de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, asistió este lunes a la investidura del nuevo presidente de la Diputación Provincial, José Antonio ... García, al que felicitó personalmente. «Es la persona que, en un escenario de normalidad institucional, va a dar continuidad al magnífico trabajo que realiza la Institución Provincial en beneficio de los 103 municipios y la totalidad de los almerienses», afirmó sobre el alcalde de María.

Fernández-Pacheco, según trasladó su formación en un comunicado, aseguró que la investidura de García Alcaina es un acto más de «normalidad democrática». En este marco, quiso trasladar un mensaje de tranquilidad al asegurar que «el PP es garantía en todas las administraciones en las que tiene representación». «El Partido Popular de Almería va a seguir trabajando para que todas las instituciones en las que gobierna continúen prestando el servicio a los ciudadanos», dijo.

Respecto a la Diputación Provincial, el presidente del PP almeriense calificó de «espléndido» el servicio que presta a lo largo y ancho de la provincia. «Estoy absolutamente convencido de que el nuevo presidente de la Diputación, con una nueva forma de ejercer ese liderazgo, va a continuar con esa labor que es garantía para todos los almerienses», manifestó a este respecto.

Fernández-Pacheco subrayó que la única preocupación del Partido Popular de Almería es que «las administraciones al frente de las que tiene responsabilidades, y en esta provincia son muchas, velen por los intereses de los ciudadanos».

Con más de 22.000 afiliados y simpatizantes, más de 60 alcaldes y 515 concejales, además de con presencia en todas las administraciones, el Partido Popular de Almería se va a afanar por seguir mereciendo la confianza que en él ha depositado la mayoría de los almerienses cada vez que han sido convocados a las urnas, insistieron ayer desde la formación.

Ramón Fernández-Pacheco fue testigo desde primera fila de la toma de posesión del nuevo presiente de laDiputación de Almería, persona que él mismo confirmó como sustituto de Javier Aureliano García tras la junta directiva provincial de la formación celebrada en Roquetas de Mar tres días después de los arrestos de laUniónCentral Operativa (UCO) de laGuardia Civil. Junto al también consejero de Agricultura de la Junta, compartía bancada María del Carmen Castillo, la almeriense consejera de Desarrollo Educativo.

Entre los alcaldes situados en primera fila en el Salón de Plenos de la Diputación de Almería se encontraban ayer los regidores de los municipios más poblados de la provincia, Almería, Roquetas de Mar y El Ejido, María del Mar Vázquez, Gabriel Amat y Francisco Góngora, respectivamente, los tres miembros del PP.