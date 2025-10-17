Felix prohíbe el estacionamiento de varias zonas del municipio por La Desértica El Ayuntamiento de Felix comunica que estas zonas del pueblo permanecen cerradas al tráfico durante el tiempo que dure la carrera, que se estima será desde las 10.30 horas hasta las 19.00 horas

J. C. Felix Viernes, 17 de octubre 2025, 20:28

Con motivo de la VII Edición de 'La Desértica. La Legión y el Desierto Nos Une', cuyo recorrido incluye el municipio de Felix este sábado 18 de Octubre, el Consistorio felisario informó en sus redes sociales de un nuevo bando.

«Se pone en conocimiento de toda la ciudadanía que el recorrido de dicha competición por nuestro pueblo será el siguiente»: «Entra en nuestro término municipal por el paraje de Las Roturas, continúa por la pista forestal en dirección al Pozuelo hasta llegar al pueblo por el llano Moreno. Hace un recorrido urbano por la Calle La Fuente, Plaza Libertad, Calle Barranco, Calle La Huerta y Calle Vícar hasta llegar a la pista forestal de la Chepa. Continúa hasta la Caseria donde se desvía hasta los Multillos, desde donde continúa por el camino viejo de herradura que va hasta La Menea».

Además, el Ayuntamiento de Felix comunica que estas zonas del pueblo permanecen cerradas al tráfico durante el tiempo que dure la carrera, que se estima será desde las 10.30 horas hasta las 19.00 horas, y añade que se ruega atiendan las indicaciones de los agentes para un correcto desarrollo y para dotar de mayor seguridad el entorno por dónde tiene lugar la prueba.