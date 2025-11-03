Felix informa de cómo hacer la curiosa ruta de senderismo de 'El Tótem'

El Ayuntamiento de Felix ha informado en sus redes sociales de cómo hacer la ruta de senderismo 'El Tótem' con información en cuatro diapositivas con ... paisajes del recorrido. Comienza esta ruta a las afueras del pueblo de Félix, justo encima de la ermita.

Bien señalizada y fácil de seguir, esta ruta invita a descubrir uno de los rincones más curiosos del entorno. A medida que sube uno, el paisaje se abre y el horizonte te guía hasta un punto misterioso: el tótem de Félix.

Entre matorrales y rocas, una pequeña veleta indica el camino hacia esta figura que parece vigilar el valle. Tras el Tótem, el camino desciende por el Cordel de Félix, rodeando el Cerro del Pozuelo. El paisaje se abre hacia el Mediterráneo, y el pueblo vuelve a verse entre montes y almendros. Una ruta circular llena de descubrimientos.