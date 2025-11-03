Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de esta ruta. Costa de Almería

Felix informa de cómo hacer la curiosa ruta de senderismo de 'El Tótem'

Esta ruta cuenta con paisajes entre montes y almendros

J. Cortés

Félix

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:17

Comenta

El Ayuntamiento de Felix ha informado en sus redes sociales de cómo hacer la ruta de senderismo 'El Tótem' con información en cuatro diapositivas con ... paisajes del recorrido. Comienza esta ruta a las afueras del pueblo de Félix, justo encima de la ermita.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

