Visita del alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, a una pasada edición de Expoerótica. R. I.

Expoerótica vuelve a Huércal de Almería con charlas, talleres y stands por cuarto año

Esta edición pondrá el foco en la sexualidad de la mujer, con la participación del Instituto Andaluz de la Mujer y diversas asociaciones femeninas

Marcos Tárraga

Almería

Domingo, 12 de octubre 2025, 21:35

Comenta

El Ayuntamiento de Huércal de Almería organiza la cuarta edición de Expoerótica, que se celebrará el sábado 18 de octubre y que se trata de una feria de sexología pionera en la provincia de Almería enfocada a la formación y asesoramiento sexológico.

La segunda teniente de alcalde y concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Huércal de Almería, Puri Matas, destacó que «esta actividad está abierta a todo el mundo para formarse e informarse», a lo que ha añadido que «sirve para visibilizar la sexualidad femenina y romper tabúes sobre el placer de la mujer y el erotismo».

Este encuentro se llevará a cabo de 10 a 20 horas en el Teatro Multiusos de Huércal de Almería, que se convertirá en un espacio de divulgación, reflexión y disfrute responsable en el que se reunirán stands informativos, ponencias de profesionales, talleres dinámicos, monólogos, y un baile social de clausura. La entrada será gratuita, pudiendo entrar los menores de edad si van acompañados de padre, madre o tutor.

Además, en esta cuarta edición, Expoerótica pondrá el foco en la sexualidad de la mujer, contando con la participación de asociaciones y entidades como el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), centros de la mujer y diversas asociaciones femeninas. Las jornadas incluirán ponencias especializadas sobre placer, erotismo, oncosexualidad y bienestar femenino.

La jornada comenzará con el acto de inauguración, un 'desayuno hot' y una formación impartida por la psicóloga clínica y docente Lucía Montalbán, seguida de una dinámica de grupo con el sexólogo Jesús Alonso. Los asistentes podrán disfrutar también de una visita libre por los stands antes del descanso del mediodía.

Durante la tarde, la programación continuará con nuevas dinámicas de grupo con Jesús Alonso, un 'Tupper Sex' con Marta Rivas, la ponencia de Miren Larrazabal, un monólogo y, para cerrar la jornada, un baile social a cargo de Guararé Academy.

Entre los expositores se encuentran el Punto Violeta del Ayuntamiento de Huércal de Almería, el Centro de Información a la Mujer del Bajo Andarax, SDESexólogos, la Unidad de Estudios Sexológicos de la Universidad de Almería, la tienda erótica Reevolución Sexual, y asociaciones como Arco Iris LGTBIQA+, entre otros.

