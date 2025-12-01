Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vehículo volcado en la A-7, a la altura de Vera. Bomberos del Levante

Excarcelan a un hombre en el choque de un turismo con una furgoneta en la A-7

Bomberos del Levante rescatan al conductor a la altura de Vera

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Lunes, 1 de diciembre 2025, 21:22

Comenta

Una colisión por alcance entre un turismo y una furgoneta en la A-7, a la altura de Vera, ha dejado a un hombre atrapado ... en el interior del vehículo, según han informado a IDEAL desde el Consorcio de Bomberos del Levante.

