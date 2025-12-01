Excarcelan a un hombre en el choque de un turismo con una furgoneta en la A-7

Una colisión por alcance entre un turismo y una furgoneta en la A-7, a la altura de Vera, ha dejado a un hombre atrapado ... en el interior del vehículo, según han informado a IDEAL desde el Consorcio de Bomberos del Levante.

El accidente ha ocurrido en torno a las 17:40 horas, cuando recibieron la alerta de que había un varón atrapado tras el choque entre ambos vehículos. Los hechos han ocurrido en la A-7, a la altura de Vera, en el punto kilométrico 700. Una dotación de Bomberos del Levante se desplazó hasta el punto de la colisión para intervenir en la excarcelación del vehículo.

Hasta el lugar también se movilizó una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico, operarios del Mantenimiento de Carreteras y una ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061, para evacuar al herido, del que no han trascendido más detalles.