Espectáculos y exhibiciones de caballos en este pueblo del norte de la provincia El municipio acoge un fin de semana dedicado al mundo equino con exposición y carrera de cintas, entre otras propuestas

Los amantes de los caballos están de enhorabuena. Quienes disfrutan contemplando a estos animales en espectáculos y competiciones saben que no abundan las oportunidades de calidad a lo largo del año. Sin embargo, este mes de octubre tienen una cita que no se pueden perder, que combinará destreza y pasión ecuestre en un mismo fin de semana.

Será en el municipio de Abla, que vuelve a poner en valor la cultura y la tradición vinculada al caballo con la celebración de la III Feria Equina, que tendrá lugar los días sábado 4 y domingo 5 de octubre en la Avenida Alcalde D. Antonio Herrerías.

El evento reunirá a aficionados y profesionales del sector en una cita que contará con exposición y venta de ganado equino, así como de carros y coches de caballos. Una oportunidad para descubrir de cerca la belleza de estos animales y conocer de primera mano el trabajo de ganaderos y criadores.

Ecomercado

Además, la programación coincide con la celebración del XIII Ecomercado de Abla, que tendrá lugar el domingo 5 de octubre en la Avenida de los Santos Mártires, a partir de las 10:00 horas. Una cita paralela que ofrecerá al público la oportunidad de disfrutar de productos ecológicos, locales, artesanos y de cercanía, reforzando así el carácter sostenible y diverso de las propuestas del municipio.

Actividades para todos los públicos

El programa de la Feria Equina incluye una de las pruebas más esperadas, la carrera de cintas a caballo, una competición tradicional que combina destreza y emoción. Además, el público podrá disfrutar de un espectáculo ecuestre que pondrá en escena la elegancia y la fuerza de los caballos, con exhibiciones que destacan la estrecha conexión entre jinete y animal.

La Feria Equina de Abla se ha consolidado en apenas tres ediciones como un punto de encuentro imprescindible para los amantes del mundo ecuestre en la provincia, ofreciendo no solo actividades para expertos y profesionales, sino también propuestas pensadas para el disfrute de toda la familia.

Consolidación de la actividad

Además, la celebración de la tercera edición de la Feria Equina de Abla pone de manifiesto el éxito y la consolidación de una actividad que, en muy poco tiempo, ha sabido hacerse un hueco destacado en el calendario de eventos de la provincia. Lo que comenzó como una apuesta por dar visibilidad al mundo del caballo se ha transformado en una cita de referencia para aficionados, criadores y público en general.

Más allá de su dimensión ecuestre, la feria cumple también una función clave en la dinamización local, atrayendo visitantes de diferentes puntos de la comarca y convirtiendo a Abla en el epicentro de la atención durante todo un fin de semana. Una combinación de tradición, espectáculo y participación que refuerza el valor cultural y social de este encuentro. Ambas actividades, tanto la feria como el Ecomercado, cuentan con la organización del Ayuntamiento de Abla junto a la Diputación Provincial de Almería y otras entidades privadas.