Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los aficionados al mundo del cabalo están de enhorabuena debido a esta actividad.

Espectáculos y exhibiciones de caballos en este pueblo del norte de la provincia

El municipio acoge un fin de semana dedicado al mundo equino con exposición y carrera de cintas, entre otras propuestas

E. Gabriel Llanderas

Almería

Lunes, 13 de octubre 2025, 13:30

Comenta

Los amantes de los caballos están de enhorabuena. Quienes disfrutan contemplando a estos animales en espectáculos y competiciones saben que no abundan las oportunidades de calidad a lo largo del año. Sin embargo, este mes de octubre tienen una cita que no se pueden perder, que combinará destreza y pasión ecuestre en un mismo fin de semana.

Será en el municipio de Abla, que vuelve a poner en valor la cultura y la tradición vinculada al caballo con la celebración de la III Feria Equina, que tendrá lugar los días sábado 4 y domingo 5 de octubre en la Avenida Alcalde D. Antonio Herrerías.

El evento reunirá a aficionados y profesionales del sector en una cita que contará con exposición y venta de ganado equino, así como de carros y coches de caballos. Una oportunidad para descubrir de cerca la belleza de estos animales y conocer de primera mano el trabajo de ganaderos y criadores.

Ecomercado

Además, la programación coincide con la celebración del XIII Ecomercado de Abla, que tendrá lugar el domingo 5 de octubre en la Avenida de los Santos Mártires, a partir de las 10:00 horas. Una cita paralela que ofrecerá al público la oportunidad de disfrutar de productos ecológicos, locales, artesanos y de cercanía, reforzando así el carácter sostenible y diverso de las propuestas del municipio.

Actividades para todos los públicos

El programa de la Feria Equina incluye una de las pruebas más esperadas, la carrera de cintas a caballo, una competición tradicional que combina destreza y emoción. Además, el público podrá disfrutar de un espectáculo ecuestre que pondrá en escena la elegancia y la fuerza de los caballos, con exhibiciones que destacan la estrecha conexión entre jinete y animal.

La Feria Equina de Abla se ha consolidado en apenas tres ediciones como un punto de encuentro imprescindible para los amantes del mundo ecuestre en la provincia, ofreciendo no solo actividades para expertos y profesionales, sino también propuestas pensadas para el disfrute de toda la familia.

Consolidación de la actividad

Además, la celebración de la tercera edición de la Feria Equina de Abla pone de manifiesto el éxito y la consolidación de una actividad que, en muy poco tiempo, ha sabido hacerse un hueco destacado en el calendario de eventos de la provincia. Lo que comenzó como una apuesta por dar visibilidad al mundo del caballo se ha transformado en una cita de referencia para aficionados, criadores y público en general.

Más allá de su dimensión ecuestre, la feria cumple también una función clave en la dinamización local, atrayendo visitantes de diferentes puntos de la comarca y convirtiendo a Abla en el epicentro de la atención durante todo un fin de semana. Una combinación de tradición, espectáculo y participación que refuerza el valor cultural y social de este encuentro. Ambas actividades, tanto la feria como el Ecomercado, cuentan con la organización del Ayuntamiento de Abla junto a la Diputación Provincial de Almería y otras entidades privadas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Deducción fiscal por mascotas: cómo beneficiarse en tres sencillos pasos
  2. 2 Dos detenidos por robar y extorsionar a un conductor víctima de un accidente
  3. 3 La demanda de test caseros de covid, al alza tras dispararse el contagio en verano en Almería
  4. 4 Qué tiendas, supermercados y centros comerciales abren la festividad de la Hispanidad o día del Pilar
  5. 5 Acepta un año de cárcel por provocar un incendio en Adra al quemar rastrojos
  6. 6 Roquetas ejecuta la renovación de la red de saneamiento en la Avenida Mediterráneo
  7. 7 La empresa Domporte recibe un gran incentivo para la digitalización
  8. 8 El Ejido ampliará en más de 970 nuevos nichos el Cementerio Municipal
  9. 9 Alumnos del IES Murgi visitan el Ayuntamiento para conocer la gestión municipal
  10. 10 Más de 250 alumnos participan en un plan de circulación responsable en Vícar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Espectáculos y exhibiciones de caballos en este pueblo del norte de la provincia

Espectáculos y exhibiciones de caballos en este pueblo del norte de la provincia