Enix prepara uno de los eventos del año con las inscripciones agotadas: llega el Día de las Migas

Enix va preparando ya el Día de las Migas, uno de los eventos más concurridos de todo el municipio, en el que cada año va ... atrayendo a más gente tanto de vecinos como de visitantes.

Este municipio que no superaba los 600 habitantes en el 2023, según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, en este evento logra reunir a más de 1000 personas para participar en una jornada otoñal llena de buena gastronomía, música y familias en torno a grandes pailas de migas llenos de ingredientes variopintos.

El pasado 6 de noviembre, el Ayuntamiento de Enix sacó las inscripciones de este evento, que se realizará el próximo sábado 29 de noviembre, y solo pasaron cuatro días en cerrar todas las inscripciones: todo un récord.

De hecho, ya el mismo día de la apertura se recibieron 300 solicitudes. Este año contará este evento con 80 grupos, con más de 800 personas que participarán en la jornada gastronómica, a las que hay que sumar que el Ayuntamiento de Enix realizará migas para 300 personas más que visitan el municipio.

«Este año tenemos más inscritos que nunca, ya en los primeros días las inscripciones se dispararon brutalmente», valoraba Álvaro Izquierdo, alcalde Enix a IDEAL. De hecho, Izquierdo comentaba que habitualmente, «el evento rondaba las 1.000 personas entre los participantes del concurso y los visitantes, y que este año vamos a superar las 1.000 personas con creces».

Tradición

El evento, como tal, se trata de un concurso que premia tanto la tradición como la originalidad de los platos de migas. Para ello, el Ayuntamiento de Enix provee de varios ingredientes necesarios para la preparación de las migas. El Consistorio se encarga de tener preparados unos 70-80 fuegos, ofrece leña, aceite, agua y harina, entre otros productos para la realización de este plato típico.

Por su parte, los participantes deben llevarse su paila y su rasera para poder mover las migas y los acompañantes que cada uno hace este plato tales como magra, tocino, morcilla, pimientos secos, pavo, rábanos, granadas y sardinas, entre otros ingredientes.

«En cada casa las migas se hacen de una manera. Nosotros proponemos que cada uno prepare las migas como quiera y como sepa en función de lo que haya vivido en su casa, en su vida, porque al final este plato es algo muy familiar, muy tradicional y muy sencillo, pero que en la mayoría de las casas hacen familia en torno a este plato tan típico», comentaba Álvaro Izquierdo.

Trayectoria

El evento cuenta ya con su quinta edición. Empezó con una cifra cercana a 700 personas en 2019 y tras el parón por el Covid-19, regresó el 2022 con una cifra cercana a 900, la tercera edición año se superaron las 1.000 personas y la cuarta edición superó nuevamente esta cifra, que hace que este evento esté perfectamente consolidado tanto en el municipio enixero como en la provincia de Almería.

De hecho, al evento llegan grupos de personas de varios puntos de la geografía almeriense para disfrutar de esta jornada gastronómica entre familia, amistades y vecinos en un día de ensueño. Asimismo, el primer edil enixero, valoró que «teniendo en cuenta nuestra ubicación estábamos convencidos que si hacíamos un evento de este tipo, la gente lo acogería muy bien y así ha sido desde la primera edición». Por otro lado, Izquierdo, concluyó que «este evento es cada vez más importante para nosotros porque incluso mueve más gente que las fiestas patronales».