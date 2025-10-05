Enix finaliza sus Fiestas con la procesión de la Virgen del Rosario La localidad cuenta con unos festejos cargados de actividades como verbenas, concursos de pasodobles y deportes

Javier Cortés Enix Domingo, 5 de octubre 2025, 21:48 | Actualizado 21:53h.

El municipio de Enix finalizaba en la tarde de este domingo, a expensas de la santa misa en honor a la Virgen del Rosario y San Judas Tadeo en el templo parroquial que se realizará este martes a las 17.00 horas, sus Fiestas Patronales en honor de la Virgen del Rosario.

Un domingo que estuvo marcado por la diana y cabezudos amenizada por la Asociación Músico Cultural Daliense a 9.00 horas, la santa misa en honor a la Virgen del Rosario y San Judas Tadeo en la Iglesia de Enix y oficiada por el párroco Antonio Jesús Martín Acuyo a las 12.00 horas y con la posterior procesión de la patrona por las calles del municipio a las 12.30 horas y el baile amenizado por Carmen Mari Show, en la Plaza de la Constitución a las 16.00 horas.

Unos festejos que empezaron el pasado viernes con el repique de campanas a las 12.00 horas, con fútbol en el Polideportivo Enix a las 18.00 horas y con la lectura del pregón a manos de Juan Antonio López Cebrián a las 23.00 horas. A continuación del pregón se realizó la elección de las reinas y reyes de las fiestas, y la abuela del año, para finalizar con una verbena amenizada por las Orquestas Pentagrama y Fábula Show en la Plaza Buenavista del municipio.

El sábado, 4 de octubre, el municipio contó con juegos populares por la mañana, la feria del mediodía y las migas populares a las 14.00 horas, y ya por la tarde, el 'Grand Prix' sobre las 16.30 horas, además de la ofrenda floral a la Virgen del Rosario en el templo parroquial a las 18.00 horas, verbena a las 23.30 horas y concurso de pasodobles a las 01.00 horas.