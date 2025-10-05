Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Virgen del Rosario y San Judas Tadeo en procesión. IDEAL

Enix finaliza sus Fiestas con la procesión de la Virgen del Rosario

La localidad cuenta con unos festejos cargados de actividades como verbenas, concursos de pasodobles y deportes

Javier Cortés

Enix

Domingo, 5 de octubre 2025, 21:48

Comenta

El municipio de Enix finalizaba en la tarde de este domingo, a expensas de la santa misa en honor a la Virgen del Rosario y San Judas Tadeo en el templo parroquial que se realizará este martes a las 17.00 horas, sus Fiestas Patronales en honor de la Virgen del Rosario.

Un domingo que estuvo marcado por la diana y cabezudos amenizada por la Asociación Músico Cultural Daliense a 9.00 horas, la santa misa en honor a la Virgen del Rosario y San Judas Tadeo en la Iglesia de Enix y oficiada por el párroco Antonio Jesús Martín Acuyo a las 12.00 horas y con la posterior procesión de la patrona por las calles del municipio a las 12.30 horas y el baile amenizado por Carmen Mari Show, en la Plaza de la Constitución a las 16.00 horas.

Unos festejos que empezaron el pasado viernes con el repique de campanas a las 12.00 horas, con fútbol en el Polideportivo Enix a las 18.00 horas y con la lectura del pregón a manos de Juan Antonio López Cebrián a las 23.00 horas. A continuación del pregón se realizó la elección de las reinas y reyes de las fiestas, y la abuela del año, para finalizar con una verbena amenizada por las Orquestas Pentagrama y Fábula Show en la Plaza Buenavista del municipio.

El sábado, 4 de octubre, el municipio contó con juegos populares por la mañana, la feria del mediodía y las migas populares a las 14.00 horas, y ya por la tarde, el 'Grand Prix' sobre las 16.30 horas, además de la ofrenda floral a la Virgen del Rosario en el templo parroquial a las 18.00 horas, verbena a las 23.30 horas y concurso de pasodobles a las 01.00 horas.

