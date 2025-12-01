Encuentran nueve crías de perro en un contenedor de Pechina

La Guardia Civil de Almería investiga a los dueños de una finca por un presunto delito de maltrato animal tras abandonar a nueve crías de ... perro. Los cachorros fueron localizados en un saco de pienso en el interior de un contenedor de Pechina.

Gracias a la colaboración ciudadana, los agentes del Seprona tuvieron conocimiento del abandono y, el denunciante, tras localizar a los nueve cachorros, comprobó que solo dos de ellos se encontraban con vida.

Así, los agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de la investigación y, tras personarse en el lugar, recopilaron indicios «determinantes» para sospechar que la procedencia de los cachorros vendría de una finca cercana.

Tras comprobar que en la finca existían jaulas y perros sueltos, hallaron a una hembra «con las mamas inflamadas» por lo que procedieron a realizarle pruebas genéticas a través del laboratorio de criminalística de la Guardia Civil, que determinaron la coincidencia materno-filial entre uno de los cachorros rescatados y la hembra.

Como resultado, investigan por un supuesto delito de maltrato animal a los responsables de la finca de Pechina donde se encontraba la hembra.

La Guardia Civil a través de la Campaña #YoSiPuedoContarlo, ofrece herramientas para concienciar a los ciudadanos para que promuevan las medidas necesarias en la protección, ordenación y bienestar para los animales domésticos, así como a que denuncien aquellas conductas contrarias al bienestar animal de las que tengan conocimiento.

En un comunicado indican que si conoces algún caso de maltrato o abandono de animal puedes denunciarlo a través de la página de la página https://web.guardiacivil.es/ o mediante el teléfono 062 y el correo electrónico seprona@guardiacivil.org.