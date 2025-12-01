Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Dos de los cachorros rescatados en Pechina. R. I.

Encuentran nueve crías de perro en un contenedor de Pechina

Dos de los cachorros fueron hallados con vida en el interior de un saco de piensos de animales

M. T.

Almería

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:38

Comenta

La Guardia Civil de Almería investiga a los dueños de una finca por un presunto delito de maltrato animal tras abandonar a nueve crías de ... perro. Los cachorros fueron localizados en un saco de pienso en el interior de un contenedor de Pechina.

