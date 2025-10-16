Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Encuentran 220 plantas de marihuana en un olivar en Turrillas

La Guardia Civil arresta a un varón, de 67 años, como presunto responsable del cultivo en el interior de su cortijo

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:16

Comenta

La Guardia Civil de Almería ha encontrado una plantación de marihuana en el Paraje Fuente del Almendro, en el término municipal de Turrillas. Los agentes han procedido a la intervención de 220 plantas de 'maría' que estaban ocultas entre un olivar y varios árboles frutales.

Con este motivo, la Benemérita ha detenido a un hombre de 67 años al que se le imputa un delito contra la salud pública. Esta actuación, se enmarca en las operaciones desarrolladas por la Guardia Civil en la lucha contra el tráfico, cultivo o elaboración de sustancias estupefacientes, así como defraudación de fluido eléctrico en la provincia.

A raíz de las investigaciones y controles operativos, el Equipo Roca, con apoyo del Equipo de Investigación de Níjar y unidades territoriales de Seguridad Ciudadana, tuvieron conocimiento de la posible existencia de la plantación en el paraje de Turrillas.

220 plantas de marihuana. R. I.

Tras organizar el operativo, comprobaron que la plantación de marihuana estaba oculta entre diferentes árboles de olivos y frutales entre dos bancales de un cortijo. Los agentes hallaron las 220 plantas rodeadas de vegetación, que impedían su visión desde el exterior. Con la inspección en la zona, localizaron las plantas que rondan en torno a 100 y 150 centímetros de altura.

La Guardia Civil se desplazó hasta la vivienda del presunto dueño de la plantación y vieron una nave con aperos dedicada a este fin ilícito, en su interior había más de 60 plantas en proceso de secado. Como resultado de la actuación, procedieron al arresto del supuesto responsable del cultivo y, tanto las diligencias como el detenido y los efectos incautados han pasado a disposición judicial ante el Decanato de los Juzgados de Almería.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Huércal-Overa se va de feria desde este miércoles con el pregón de Blanca López
  2. 2 Evacúan a un migrante herido tras el desembarco de 18 personas en Pulpí y Cuevas del Almanzora
  3. 3 Almería, a pedales: distribuyen 600 bicis eléctricas para una ciudad más sostenible
  4. 4 El Ayuntamiento apuesta por la construcción de un nuevo centro educativo en la Vega de Acá ante las limitaciones del CEIP San Valentín
  5. 5 Absuelto el empresario acusado de introducir 29 kilos de cocaína con portes desde Canarias
  6. 6 Menos IBI e impuesto de circulación en Almería capital en 2026
  7. 7 El Aeropuerto de Almería contará con una nueva conexión con Londres partir de 2027
  8. 8 El TSJA confirma la condena a un hombre por trasladar a 23 migrantes desde Nador a Balerma
  9. 9 «Investigar desde la enfermería es complicado, pero también profundamente enriquecedor»
  10. 10 Los usuarios del Centro de Mayores Alborán exigen la construcción de un nuevo edificio en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Encuentran 220 plantas de marihuana en un olivar en Turrillas

Encuentran 220 plantas de marihuana en un olivar en Turrillas