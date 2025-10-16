Encuentran 220 plantas de marihuana en un olivar en Turrillas La Guardia Civil arresta a un varón, de 67 años, como presunto responsable del cultivo en el interior de su cortijo

Nerea Escámez Almería Jueves, 16 de octubre 2025, 13:16

La Guardia Civil de Almería ha encontrado una plantación de marihuana en el Paraje Fuente del Almendro, en el término municipal de Turrillas. Los agentes han procedido a la intervención de 220 plantas de 'maría' que estaban ocultas entre un olivar y varios árboles frutales.

Con este motivo, la Benemérita ha detenido a un hombre de 67 años al que se le imputa un delito contra la salud pública. Esta actuación, se enmarca en las operaciones desarrolladas por la Guardia Civil en la lucha contra el tráfico, cultivo o elaboración de sustancias estupefacientes, así como defraudación de fluido eléctrico en la provincia.

A raíz de las investigaciones y controles operativos, el Equipo Roca, con apoyo del Equipo de Investigación de Níjar y unidades territoriales de Seguridad Ciudadana, tuvieron conocimiento de la posible existencia de la plantación en el paraje de Turrillas.

Ampliar 220 plantas de marihuana. R. I.

Tras organizar el operativo, comprobaron que la plantación de marihuana estaba oculta entre diferentes árboles de olivos y frutales entre dos bancales de un cortijo. Los agentes hallaron las 220 plantas rodeadas de vegetación, que impedían su visión desde el exterior. Con la inspección en la zona, localizaron las plantas que rondan en torno a 100 y 150 centímetros de altura.

La Guardia Civil se desplazó hasta la vivienda del presunto dueño de la plantación y vieron una nave con aperos dedicada a este fin ilícito, en su interior había más de 60 plantas en proceso de secado. Como resultado de la actuación, procedieron al arresto del supuesto responsable del cultivo y, tanto las diligencias como el detenido y los efectos incautados han pasado a disposición judicial ante el Decanato de los Juzgados de Almería.