Emiten una orden internacional de arresto contra el sospechoso de matar a una mujer en La Mojonera

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia 4 de El Ejido ha emitido una orden internacional de detención contra el principal sospechoso ... de acabar con la vida de una mujer de 35 años de edad a puñaladas en plena calle de La Mojonera el pasado 2 de octubre.

La resolución llega tras las pesquisas practicadas por la Guardia Civil ante la posibilidad de que el sospechoso embarcara en un ferry rumbo hasta Tánger (Marruecos) desde el Puerto de Algeciras (Cádiz) donde se localizó su vehículo aparcado, en cuyo interior se hallaron además restos biológicos y un cuchillo que podría ser el arma del crimen.

Según ha confirmado a Europa Press el abogado Óscar Tripiana, letrado de la familia de la víctima, las mismas cámaras de seguridad habrían captado junto a las cabinas del puerto algecireño al único sospechoso, de 53 años, que pudo relacionarse con la víctima a partir de la declaración de algunos testigos y el contenido de los dispositivos y efectos personales de la víctima.

En este sentido, uno de los hermanos del sospechoso ha prestado ya declaración en sede judicial para tratar de esclarecer lo ocurrido. Según su testimonio, desconocería el paradero de su hermano aunque, según fuentes presentes en su declaración, habría reconocido la posibilidad de que se marchara el mismo día del crimen, cuando se le perdió la pista e incluso se denunció su desaparición.

El sumario arroja indicios de que el acusado podría haber mantenido algún tipo de relación previa de carácter breve con la víctima, la cual habría finalizado el 27 de septiembre, aunque en un primer momento se descartó que el crimen pudiera encuadrarse en un acto de violencia de género al no constar relaciones por parte del entorno de la víctima, que vivía desde hacía poco en La Mojonera.

«Parece ser que estuvieron un tiempo conviviendo», ha explicado el letrado, quien en este punto de la instrucción no descarta que más adelante el caso pueda orientarse hacia un posible crimen machista si bien antes deberán practicarse más pruebas y conseguir la detención del sospechoso.

El cuerpo del a víctima apareció ya sin vida en la calle Lavadero de La Mojonera en la tarde del pasado 2 de octubre con hasta cinco heridas de arma blanca, una de las cuales afectó a órganos vitales y le ocasionó la muerte de forma prácticamente instantánea.

Fueron en torno a una decena de avisos sobre las 20,30 horas los que recibió el servicio de emergencias ante el hallazgo del cuerpo. Se dio aviso a servicios sanitarios, Guardia Civil y Policía Local, aunque los médicos que acudieron a la zona solo pudieron certificar la muerte de la mujer.