El Ejido cede a la investigación imágenes de videovigilancia: «Hay información muy relevante» El Ayuntamiento guarda un minuto de silencio por el crimen del funcionario Antonio Campos

Nerea Escámez Almería Martes, 30 de septiembre 2025, 12:31 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de El Ejido ha guardado un minuto de silencio en memoria del fallecimiento del funcionario municipal Antonio Campos, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida y con signos de violencia la madrugada de este lunes en el maletero de su coche atado y golpeado. La corporación ejidense se ha reunido en la Plaza Mayor a las once de la mañana para recordar a la víctima mortal que era un trabajador «muy comprometido» en la Unidad de Gestión de Población.

El alcalde de la localidad, Francisco Góngora, ha destacado que Campos era «muy querido tanto por sus compañeros como por la corporación municipal». Su labor en el Consistorio ejidense se retomó en 2023 después de un periodo de excedencia, que dedicó a prestar servicio al Ayuntamiento de Berja.

Góngora manifiesta que el virgitano fue «un buen funcionario» que atendía sus responsabilidades «con muchísima diligencia y profesionalidad», recordando, además, su prolija trayectoria en el ámbito religioso con las hermandades y cofradías así como en el tejido patrimonial y cultural. «Antonio ha defendido el legado histórico y ha aportado muchísimo», concluye el regidor.

«Información muy relevante»

Sobre la investigación, Góngora ha comunicado que el Ayuntamiento de El Ejido ha facilitado «todas las imágenes» del sistema de videovigilancia en los que se han encontrado «información muy relevante» y confía que «todo el peso de la justicia caiga sobre el responsable o responsables» del crimen de Campos. El primer edil de El Ejido confía que la labor de la Policía Judicial de la Guardia Civil «dé sus frutos con bastante premura y cuanto antes se pongan a disposición judicial al implicado e implicados».

No obstante, Francisco Góngora apunta a la «máxima colaboración» entre el Ayuntamiento y Guardia Civil para que «más pronto que tarde se localice e identifique» a quien o quienes habrían estado detrás de la muerte del funcionario.

Los restos mortales de Antonio se encuentran hoy en el Tanatorio de Berja, donde pueden recibir el pésame familiares y amigos, y la misa se oficiará durante la tarde de este martes, 30 de septiembre, a las 17 horas, en la parroquia de la Anunciación.

Dos días de luto en Berja

Campos planeaba viajar el pasado fin de semana a Granada. Era muy devoto de la Virgen de las Angustias y había organizado un viaje para no perderse los actos en honor a la patrona granadina. Sin embargo, su vida se truncó la noche del sábado. Las cámaras del municipio de Berja le grabaron por última vez a las 21:00 horas, cuando salía en su vehículo de un aparcamiento. Nada hacía presagiar su fatal desenlace.

El domingo por la mañana, amigas de Antonio Campos dieron la voz de alarma después de que no se presentara en Granada. Inicialmente se publicó en redes sociales la búsqueda del vehículo en el que viajaba. Posteriormente, se amplió la información para dar con el paradero del virgitano. Entonces, se interpuso una denuncia ante las autoridades y los vecinos decidieron organizar batidas por cada rincón de Berja.

El Ayuntamiento de Berja decretó ayer dos días de luto oficial por la «trágica muerte» de su vecino, que ha causado una «conmoción» y un «hondo pesar» en su alcalde, José Carlos Lupión, y «toda la ciudadanía» ante la figura de un hombre del que han destacado su «contribución» a la hora de «engrandecer el nombre de la ciudad de Berja» y por su «incansable trabajo en favor de esta ciudad».

En su pueblo natal, Berja, los vecinos amanecían ayer consternados por la inesperada muerte de Antonio Campos Reyes, quienes coinciden en que era «un hombre bueno, servicial y profundamente querido». «Una gran persona, preocupada por su gente», lo definían ayer los virgitanos quienes apuntaron, en las muestras de cariño para familiares y amigos que, «esto es inhumano, ojalá se haga justicia pronto y la familia pueda descansar». Otros señalaron que Campos era «una persona piadosa, artífice de la coronación canónica de la Virgen de Gádor. Un hombre de Iglesia».