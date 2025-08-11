Dos muertos y un herido grave tras la llegada de dos pateras a Níjar y Vera Uno de los fallecimientos, que no habría sido por ahogamiento, se encuentra bajo investigación

David Roth Almería Lunes, 11 de agosto 2025, 19:31 Comenta Compartir

La llegada de dos embarcaciones a primera hora de este lunes a distintos puntos del litoral almeriense ha dejado un trágico balance: dos personas fallecidas y otras dos gravemente heridas.

Según han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno a este periódico, los sucesos se han producido en los términos municipales de Níjar y Vera. En ambos casos, los supervivientes fueron trasladados a centros hospitalarios y la Guardia Civil mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias.

El primer aviso se recibió sobre las 04:42 horas, solicitando asistencia sanitaria para un varón hallado en la carretera N-340-A, en Vera, que, según los primeros indicios, habría llegado en embarcación. Los servicios sanitarios reclamaron apoyo policial. El herido fue trasladado al Hospital de La Inmaculada, en Huércal-Overa, mientras que el fallecido en este suceso no habría muerto por ahogamiento, extremo que también está bajo investigación.

El segundo incidente tuvo lugar pasadas las 08:30 horas, cuando una llamada al 112 alertó de la presencia, en la orilla de Cala Carbón (Níjar), de una persona sin vida y otra herida, ambas procedentes de una embarcación. El Centro y Mando de Control de la Guardia Civil (062) activó patrullas, Policía Local y servicios sanitarios. Un helicóptero del Servicio Aéreo trasladó al herido al Hospital Universitario Torrecárdenas, en Almería capital, mientras que el fallecimiento de la otra persona fue certificado en el lugar, iniciándose el protocolo judicial.