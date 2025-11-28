Dos detenidos por robar en viviendas y comercios de Huércal-Overa

La Guardia Civil de Almería ha detenido a dos personas como supuestos autores de siete delitos contra el patrimonio al robar en el interior de ... viviendas y en establecimientos públicos de Huércal-Overa.

En esta línea, la investigación por agentes del puesto principal de la localidad comenzó en el mes de octubre al tener conocimiento, mediante las correspondientes denuncias, de la sucesión de diferentes robos cometidos en el interior de viviendas y en comercios.

Los agentes, a raíz de la recopilación de los indicios necesarios, esclarecieron los dos primeros dos delitos e identificaron y detuvieron al supuesto autor. Continuando con las pesquisas y centrándose en los robos de comercios, se determinó el 'modus operandi' identificando al otro autor «especialista en forzar puertas y escalos, actuando en la mayoría de los casos con sigilo y nocturnidad», confirman desde la Comandancia de Almería en un comunicado.

Destacan, además, que la cooperación de la Policía Local de Huércal-Overa ha sido «determinante» para el esclarecimiento de los hechos. Como resultado, los arrestados han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.