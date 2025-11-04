Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ciudad de la Justicia, en una imagen de archivo. R. I.

Dos años de prisión para el carpintero que dejó varias obras sin hacer tras cobrar anticipos en Adra y El Ejido

La sentencia da por probado que el acusado «con ánimo de lucro» acordó realizar los trabajos «a sabiendas de que no los realizaría»

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Martes, 4 de noviembre 2025, 14:12

Comenta

El Juzgado de lo Penal número 2 de Almería ha condenado a dos años de prisión al carpintero que estafó a varias familias en Adra ... y El Ejido, que contrataron sus servicios para realizar unas obras en sus viviendas que nunca llegó a materializar.

