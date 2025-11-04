Dos años de prisión para el carpintero que dejó varias obras sin hacer tras cobrar anticipos en Adra y El Ejido

El Juzgado de lo Penal número 2 de Almería ha condenado a dos años de prisión al carpintero que estafó a varias familias en Adra ... y El Ejido, que contrataron sus servicios para realizar unas obras en sus viviendas que nunca llegó a materializar.

La sentencia, a la que ha tenido acceso IDEAL ALMERÍA, da por probado que el acusado «con ánimo de lucro» habría acordado con los perjudicados la realización de trabajos de carpintería metálica elaborando sendos presupuestos y reclamando el pago por anticipado de parte de la obra presupuestada «a sabiendas de que no realizaría actuación alguna» y con la finalidad de «apoderarse de las cantidades recibidas».

Tras recibir el anticipo de sus víctimas, el procesado «dejó de atender las llamadas» de las familias «no realizando los trabajos presupuestados ni devolviendo cantidad alguna de las entregadas, ni dando explicación o justificación, desapareciendo sin poder contactar con él».

La sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 considera probado que el acusado «utilizó el engaño» bajo la finalidad de «obtener el desplazamiento patrimonial de los perjudicados a sabiendas de que no realizaría actuación profesional, y sin que se tratara de una imposibilidad sobrevenida, no realizando actuación alguna ni siquiera de petición de materiales o cualquier otra».

No obstante, según el informe, el acusado reconoció en su declaración la contratación de los trabajos como los pagos recibidos y justificó que «cuando iba a comprar el material, Hacienda me quitó el dinero», motivo por el que «no pudo realizar el trabajo». En su versión, el acusado explica que «no se puso en contacto con los clientes porque cuando Hacienda le quitó el dinero, al pasar dos o tres días de la fecha en la que iba a realizar el trabajo, empezaron a publicarse informaciones calificándole de estafador», una situación que «le sobrepasó» y «no sabía como salir del paso».

Primeramente, el Ministerio Fiscal y la acusación particular, ejercida por la letrada María Jesús Gaitán, pedían una condena de dos años y seis meses de prisión. No obstante, se ha fijado en 24 meses al carecer de antecedentes penales. La abogada de las víctimas manifiesta que están «muy contentos por la noticia y satisfechos, esperamos que las familias reciban el dinero lo antes posible».

Contactados por Facebook

El arresto del acusado se produjo a inicios de abril por parte de la Policía Nacional. En el caso de Rafael y su hija, entregaron 3.280 euros para el encargo del arreglo del techo de una vivienda afectada por la DANA de otoño. La segunda familia afectada fue la de David, en Adra, que entregó 5.744 euros para quitar un trastero de chapa ubicado en la terraza y cerrar una habitación para ampliar un espacio de su vivienda.

Ambas denuncias señalaron hechos de un modus operandi coincidente: los interesados contactaban con el supuesto carpintero metálico a través de Facebook para la realización de un trabajo doméstico que nunca llegaría a materializarse. «Me da igual que se quede con el dinero, pero no quiero que vuelva a hacerlo más», denunciaba David a este periódico tras exponer el caso. Ahora, esperan recuperar el dinero tras largos meses de sufrimiento.