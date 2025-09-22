Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Tirotea a un camionero en una gasolinera en La Mojonera para tratar de robarle

El conductor se encuentra herido de gravedad tras sufrir, aparentemente, un intento de robo en la Ciudad del Transporte

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:19

Un camionero ha resultado herido de gravedad al recibir dos impactos de bala durante un intento de robo en la Ciudad del Transporte de La Mojonera, en el entorno de la gasolinera Plenoil.

Los hechos ocurrieron ayer, domingo, en torno a las 18:10 horas, y testigos alertaron al Servicio de Emergencias 112 de que un hombre, del que no ha trascendido su edad, habría sido tiroteado por los presuntos asaltantes cuando se encontraba en el interior del camión.

Hasta el lugar se personaron agentes de la Guardia Civil, Policía Local y profesionales del Centro de Emergencias Sanitarias 061 (CES) para asistir a la víctima, que tuvo que ser evacuada de gravedad hasta el Hospital Universitario de Poniente.

La Guardia Civil de Almería mantiene abierta una investigación para esclarecer los hechos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cristo de la Luz, faro de los almerienses
  2. 2 La Asociación 250 Aniversario Roquetas de Mar abre nueva sede
  3. 3 El Pleno aprueba la protección de zonas arboladas en El Ejido
  4. 4 El 80% de las armas retiradas por la Guardia Civil en Almería es por violencia de género
  5. 5 Roquetas realiza distintas mejoras en la Avenida Torrequebrada
  6. 6 Vox reprocha al PP el servicio ofrecido en los puntos de acceso de movilidad reducida en playas
  7. 7 Destacan los millones de euros que el Gobierno ha ingresado a los agricultores por la DANA
  8. 8 Las Fiestas de la Envía finalizan con la romería a la Virgen de la Cueva
  9. 9 Así va a afectar al tráfico la ampliación de las obras en el Paseo de Almería
  10. 10 Simulacros, talleres infantiles y carpas para finalizar la Feria de la Movilidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Tirotea a un camionero en una gasolinera en La Mojonera para tratar de robarle

Tirotea a un camionero en una gasolinera en La Mojonera para tratar de robarle