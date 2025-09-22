Tirotea a un camionero en una gasolinera en La Mojonera para tratar de robarle El conductor se encuentra herido de gravedad tras sufrir, aparentemente, un intento de robo en la Ciudad del Transporte

Nerea Escámez Almería Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:19 | Actualizado 14:29h.

Un camionero ha resultado herido de gravedad al recibir dos impactos de bala durante un intento de robo en la Ciudad del Transporte de La Mojonera, en el entorno de la gasolinera Plenoil.

Los hechos ocurrieron ayer, domingo, en torno a las 18:10 horas, y testigos alertaron al Servicio de Emergencias 112 de que un hombre, del que no ha trascendido su edad, habría sido tiroteado por los presuntos asaltantes cuando se encontraba en el interior del camión.

Hasta el lugar se personaron agentes de la Guardia Civil, Policía Local y profesionales del Centro de Emergencias Sanitarias 061 (CES) para asistir a la víctima, que tuvo que ser evacuada de gravedad hasta el Hospital Universitario de Poniente.

La Guardia Civil de Almería mantiene abierta una investigación para esclarecer los hechos.