Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Diputación impulsa las Escuelas de Deporte y Salud para más de 700 mayores de la provincia

Este proyecto se desarrolla junto a los ayuntamientos de municipios que consten con menos de 2.000 habitantes

Marcos Tárraga

Almería

Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:02

Comenta

La Diputación Provincial de Almería continúa promoviendo hábitos de vida activa y envejecimiento saludable con la celebración de los Encuentros de Escuelas de Deporte y ... Salud, una iniciativa del Área de Deporte, Vida Saludable y Juventud que forma parte del Programa Salud, integrado en el Eje Almería Activa del Plan Provincial de Deporte 2025.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el conductor de un coche que circulaba en sentido contrario en la A-7 en Huércal de Almería
  2. 2 Profesionales del Hospital de Poniente amplían su formación sobre drogodependencia
  3. 3 Abre uno de los Mercadonas más grandes de todo el país en El Ejido
  4. 4 Las obras del Puerto de Roquetas están al 50% de certificación
  5. 5 «Ozempic es eficaz en diabetes y pérdida de peso, pero no hace milagros»
  6. 6 Gincana y juegos medievales para el IV Encuentro Municipal de AMPAs
  7. 7 Roquetas realiza trabajos de poda y jardinería en la carretera de Alicún
  8. 8 El Ejido incrementa medios para la Policía Local con la adquisición de 86 chalecos antibalas
  9. 9 David Bisbal viste a Almería de Navidad
  10. 10 Preocupación por la «cara oculta del mar de plástico» del Poniente almeriense

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Diputación impulsa las Escuelas de Deporte y Salud para más de 700 mayores de la provincia

Diputación impulsa las Escuelas de Deporte y Salud para más de 700 mayores de la provincia