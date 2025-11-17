Diputación impulsa las Escuelas de Deporte y Salud para más de 700 mayores de la provincia

La Diputación Provincial de Almería continúa promoviendo hábitos de vida activa y envejecimiento saludable con la celebración de los Encuentros de Escuelas de Deporte y ... Salud, una iniciativa del Área de Deporte, Vida Saludable y Juventud que forma parte del Programa Salud, integrado en el Eje Almería Activa del Plan Provincial de Deporte 2025.

Este proyecto se desarrolla junto a los ayuntamientos menores de 2.000 habitantes y con aquellos municipios que cuentan con Escuelas Municipales de Deporte Salud de Adultos y Mayores. Los encuentros reúnen a personas mayores de distintos municipios cercanos para disfrutar de una jornada deportiva que combina actividad física, convivencia y la promoción de hábitos de vida saludable.

Durante la celebración de esta edición, más de la mitad de las 65 escuelas de la provincia han completado todas sus plazas, consolidando el éxito de un programa que se afianza año tras año. En total, se prevé la participación de más de 700 usuarios en las diferentes citas programadas.

El vicepresidente y diputado de Deportes, Vida Saludable y Juventud, José Antonio García, ha visitado el encuentro celebrado en el Polideportivo Municipal de Bédar, donde se han dado cita cerca de un centenar de participantes procedentes de los municipios de Bédar, María, Vélez-Blanco y Chirivel. García ha saludado a los grupos y ha reconocido el esfuerzo tanto de los ayuntamientos como del personal técnico del área para consolidar este programa como referente provincial de actividad física para mayores.

José Antonio García ha puesto en valor que «el programa de Escuelas de Deporte y Salud es uno de los grandes ejemplos de cómo la Diputación trabaja para que la actividad física llegue a todos los rincones de la provincia y a todas las edades. Nuestro objetivo es claro: que los mayores de los municipios pequeños tengan las mismas oportunidades que cualquier almeriense, independientemente del lugar donde residan, para disfrutar del deporte, mejorar su bienestar y reforzar hábitos de vida saludable».

«Hoy en Bédar hemos podido comprobar de primera mano la energía, las ganas y la implicación de cada usuario en cada una de las estaciones. Ver a más de un centenar de personas disfrutando juntas del deporte, conviviendo y compartiendo esta experiencia es la mejor recompensa al trabajo que se realiza desde el área. Vamos a seguir impulsando iniciativas que fomenten el envejecimiento activo porque contribuyen a hacer de nuestra provincia un lugar más saludable, más activo y con más calidad de vida», ha añadido el diputado de Deportes.

La jornada, que se ha desarrollado en Bédar, ha incluido un circuito de estaciones con ejercicios de fuerza con bandas elásticas, sesiones de movilidad y respiración inspiradas en el yoga, juegos tradicionales y de equilibrio, dinámicas de coordinación óculo-manual y la preparación de una coreografía final, que ha servido como cierre conjunto antes de los estiramientos y la relajación. Los Encuentros de Escuelas de Deporte y Salud recorren diferentes puntos de la provincia.