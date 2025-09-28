Diputación aprueba más de 12 millones de euros en inversiones en infraestructuras y sostenibilidad La construcción del Cementerio de Balanegra y la ampliación del de Alhama de Almería serán las primeras actuaciones del Plan de Cementerios

Marcos Tárraga Almería Domingo, 28 de septiembre 2025, 22:36 Comenta Compartir

La Diputación Provincial de Almería ha aprobado más de 12 millones de euros entre obras de mejora y construcción de infraestructuras, así como importantes mejoras que redundarán en la movilidad y sostenibilidad de los municipios de la provincia.

Así, se han aprobado las primeras actuaciones del Plan de Cementerios de la Diputación Provincial que va a hacer posibles obras tan importantes como la construcción del Cementerio de Balanegra, el municipio más joven de la provincia; así como la ampliación del cementerio de Alhama de Almería.

Estas dos actuaciones arrojan una inversión de casi 3,5 millones de euros y van a dar cumplimiento a las demandas de estos dos municipios para poder garantizar este servicio básico.

El nuevo Plan Especial de Cementerios va a hacer historia por ser el más inversor que ha ejecutado la Diputación en la provincia con un presupuesto de 6 millones de euros. El primero creó la Institución Provincial en 2019 se centraba en la construcción de nichos y columbarios y este da un paso más incluyendo la construcción de nuevos camposantos y la adecuación de los recintos y sus accesos haciéndolos más accesibles.

Tres bloques

Según la Institución Provincial, las inversiones se estructuran en 3 bloques:en primer lugar, en la construcción de nuevos cementerios y ampliación. Esta medida se dirige a municipios de hasta 5.000 habitantes. Cuenta con más de cuatro millones de euros de inversión que estará cofinanciada por la Diputación, que aportará el 85%, y el ayuntamiento, el 15 %. En este bloque los ayuntamientos asumirán la redacción del proyecto.

El segundo bloque será la conservación y ampliación de cementerios, dirigido a los municipios de entre 1.001 habitantes y 5.000 habitantes. Este bloque cuenta con 1.300.000 de euros que se repartirá en actuaciones que tendrán cómo máximo una inversión de 50.000 euros financiada al 100% con fondos propios de la Diputación.

El último bloque se dirige a municipios de menos de 1.000 habitantes. Cuenta con un presupuesto de 610.000 euros que será financiado al 100 % por la Diputación Provincial. Cada municipio que se adscriba a este bloque contará un importe máximo para sus obras de 10.000 euros.

Por otra parte, la Diputación Provincial de Almería ha aprobado nuevas inversiones de los Planes Provinciales, una de las herramientas más importantes de la institución para transformar y mejorar los 103 municipios. De forma unánime se han validado las nuevas actuaciones valoradas en casi 5 millones de euros que, en concreto, van a favorecer con la modernización y creación de nuevas infraestructuras y servicios en Dalías, Vícar, Berja, Arboleas, Sorbas, Tahal, Laroya y Santa Fé de Mondújar. Así, Diputación ya ha tramitado 14,3 millones de euros en los Planes Provinciales para el trienio 2023 – 27.

Las nuevas obras consistirán en la ejecución de pavimentaciones, renovación de redes, urbanizaciones y construcción de un consultorio médico, entre otros.

Plan de Caminos

El Plan de Caminos de la Diputación de Almería, el más ambicioso e inversor de su historia y que llegará a todos los municipios, ha visto cómo los diputados validaban la adhesión de nuevas solicitudes y la octava relación de actuaciones a ejecutar. Concretamente se trata de caminos de los municipios de Balanegra, Laujar de Andarax y Vera.

La inversión para los caminos de Balanegra asciende a 250.000 euros por municipio. Estas actuaciones se enmarcan en el Bloque I del Plan de Caminos, es decir, una parte que dispone de 4.6 millones de euros que llegará a los 13 municipios con mayor superficie invernada. Laujar de Andarax y Vera, contarán con una inversión que supera los 80.000 euros en cada uno de ellos dentro delo Bloque II del Plan.

Por último, la Institución Provincial ha dado el paso definitivo para que Sorbas pueda construir una nueva Residencia de Mayores, que cerró en 2022 tras las fuertes lluvias. Así, han aprobado una asistencia económica de 1,5 millones de euros y el convenio para la ejecución de esta importante actuación.