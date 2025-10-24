La Diputación de Almería aprueba 9 millones para obras y mejora de caminos en una veintena de pueblos El pleno provincial da luz verde a los galardonados con la Medalla de Oro en el Día de la Provincia y suscribe el manifiesto por el 25N junto a sus homólogas andaluzas

La Diputación Provincial de Almería ha aprobado este viernes en pleno un nuevo paquete de inversiones en caminos e infraestructuras que va a llegar a una veintena de municipios. Se trata de una cuantía de 9 millones de euros para actuaciones del Plan de Caminos Municipales y Planes Provinciales de Inversión Municipal.

Sobre Planes Provinciales, el Pleno ha dado su visto bueno a una nueva relación de obras del programa, que una de las herramientas más importantes de la institución para transformar, mejorar e igualar las oportunidades en los 103 municipios, ha destacado la institución en un comunicado. Los diputados han dado luz verde a una relación con nuevas actuaciones valoradas en casi 8 millones de euros, que van a modernizar y crear nuevas infraestructuras y servicios en Dalías, Vícar, Berja, Arboleas, Sorbas, Tahal, Laroya y Santa Fé de Mondújar.

En total, con la inversión recién aprobada, la Diputación ya ha tramitado 22,3 millones de euros en los Planes Provinciales para el trienio 2023-27.

Las nuevas obras van a llegar a los municipios de Albox, Fondón, Almería, Macael, Cóbdar, Tíjola, Mojácar, Adra y Pechina. Las actuaciones abordarán mejoras en calles y espacios públicos, redes de abastecimiento, obras de urbanización y también instalaciones de la Comisaría Local en Adra o un Centro de la Tercera Edad en el municipio del Bajo Andarax.

El diputado de Fomento, ha recordado que la Diputación Provincial ha movilizado cerca de 50 millones de euros de Planes Provinciales entre redacción de proyectos, licitaciones, adjudicaciones y ejecución de los mismos. «Hemos atendido el 100% de las solicitadas por los ayuntamientos en 2024 y el 77% de las correspondientes a 2025. Todo esto deja claro, que vamos a cumplir sobradamente los plazos previstos por mucho que intenten decir lo contrario desde la oposición», ha defendido.

De otro lado, ell Plan de Caminos de la Diputación de Almería continúa con paso firme gracias a una nueva relación de obras que se han aprobado este viernes. La entidad destaca que «este Plan es el más ambicioso e inversor de la historia de la Institución y que llegará a todos los municipios».

En concreto se han aprobado las actuaciones previstas en 11 municipios por valor de 880.000 euros: Abla, Castro de Filabres, Fines, Lucainena de las Torres, Lúcar, Olula de Castro, Partaloa, Pechina, Taberno, Tíjola y Velefique se beneficiarán de estas inversiones.

Este Plan está financiado al 100% con fondos propios de la Diputación, afronta su tercera edición, y es el más amplio, ambicioso e inversor de la historia de la institución al incluir en esta edición caminos de interés supramunicipal.

Medallas de la Provincia

Además, los diputados provinciales de Almería han aprobado por unanimidad en el Pleno Ordinario la concesión de las medallas de la Provincia 2025 a los candidatos propuestos por el equipo de gobierno. El próximo 16 de noviembre Balanegra albergará el acto en el que recibirán la máxima distinción de la provincia el presentador almeriense Juan y Medio, como Medalla de Oro; el artista RVFV, Medalla de la Cultura; la periodista Sheila Hernández Torres, Medalla de lo Social; la empresa Agrobío, Medalla de la Agricultura; y la entidad Cooperación 2005, Medalla del Deporte.

La Corporación Provincial ha respaldado de forma unánime la propuesta de las medallas, «un reconocimiento que valora el esfuerzo y dedicación a personas y entidades por mejorar la provincia en cualquiera de sus ámbitos».

Como novedad, este año se celebrarán actividades paralelas al acto solemne en el que se entregarán estos reconocimientos. El Pabellón de Balanegra vivirá, durante todo el día 16 de noviembre, una jornada de convivencia con actuaciones musicales, feria de 'Sabores Almería' y 'Talento Almeriense' y migas populares.

Colectivos sociales

El Pleno de la Diputación de Almería ha ratificado, asimismo, la concesión de 23.000 euros en subvenciones para tres organizaciones que trabajan por el bienestar social en la provincia de Almería. Se trata de 'Feafes Almería Salud Mental El Timón', que va a desarrollar un taller de radio; Altea Almería, para impulsar su proyecto de ocio inclusivo; y la Asociación Noesso, que pondrá en marcha la iniciativa 'No estás sola'.

Manifiesto conjunto del 25N

La Diputación almeriense se ha adherido al manifiesto conjunto que han redactado las ocho instituciones provinciales andaluzas con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género (25N).

Dentro de las acciones que ha preparado la Diputación Provincial de Almería con motivo de esta efeméride se va a llevar a cabo la lectura del manifiesto consensuado y se va a difundir una campaña que ha sido acordada entre todas las diputaciones.