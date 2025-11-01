Diputación adecuará casi medio centenar de cementerios de la provincia

La Diputación de Almería continúa con la ejecución de su Plan de Cementerios Municipales 2024-2027, el más inversor de la historia de la Institución ... Provincial. Un total de 48 municipios, incluyendo la Entidad Local Autónoma (ELA) de Fuente Victoria, se están beneficiando de las ayudas, financiadas al 100% con fondos propios de la Institución Provincial, que permitirá mejorar y conservar sus camposantos.

El diputado provincial de Sostenibilidad, Medio Natural y Captación de Fondos Europeos, José Juan Martínez, visitó el municipio de Sierro, acompañado de su alcalde, Adrián de Manuel, para supervisar el resultado de las actuaciones acometidas en su cementerio en el marco de este Plan. «Desde la Diputación somos conscientes de la importancia de mantener en óptimas condiciones estas instalaciones que forman parte de la memoria y la identidad de nuestros pueblos. Por este motivo, pusimos en marcha el Plan de Cementerios más ambicioso de la historia que cuenta con líneas de actuación para mejora, conservación, ampliación y, hasta construcción, de nuevos cementerios».

Dentro de este Plan Especial, las actuaciones que se están realizando en la actualidad se enmarcan dentro del Bloque III de 'Mejora y Conservación de Cementerios en pequeños municipios', y tienen como objetivo la construcción de nuevos nichos, la mejora de la accesibilidad y la conservación general de los camposantos. Estas intervenciones son cruciales para asegurar que los ciudadanos puedan acceder a estas instalaciones en condiciones dignas y que el patrimonio funerario se mantenga.

El Plan de Cementerios Municipales 2024-2027 cuenta con una inversión total de seis millones de euros destinados no solo a la mejora de los existentes, sino también a la construcción de nuevos cementerios y la ampliación de los actuales en municipios de menos de 5.000 habitantes. «Es un compromiso firme de la Diputación con los pequeños municipios. Queremos que cuenten con infraestructuras adecuadas y que estos espacios de recuerdo se mantengan con el respeto y el cuidado que merecen», concluyó el diputado. En este sentido, la Diputación Provincial de Almería ya ha aprobado en pleno los proyectos de Construcción del Cementerio de Balanegra y la ampliación del Camposanto de Alhama de Almería. Se trata de dos de los proyectos más importantes e inversores.

Proyecto en Sierro

Sierro ha sido uno de los 47 municipios beneficiarios del Bloque III de este Plan y las obras han permitido ejecutar mejoras y conservación en el recinto municipal. En concreto, se están haciendo columbarios destinados a las urnas cinerarias y también actuaciones de accesibilidad con la instalación de barandas de protección y seguridad.

El alcalde de Sierro, Adrián de Manuel, agradeció a la Diputación esta línea de ayudas porque ha permitido ejecutar al Ayuntamiento una actuación muy necesaria en este recinto. «Esta ayuda va a permitir contar con una nueva infraestructura para poder depositar las cenizas de nuestros seres queridos y también dar respuesta a una necesidad muy demandadas por los vecinos, unas barandillas que mejorarán la seguridad de los visitantes».

Los siguientes municipios han solicitado y recibido ya los 10.000 euros de ayuda de la Diputación para hacer realidad sus proyectos de mejora y conservación: Abla, Abrucena, Albánchez, Alboloduy, Alcóntar, Alicún, Alhabia, Alhama de Almería, Alicún de Ortega, Almócita, Alsodux, Bacares, Bayárcal, Benahadux, Benitagla, Benizalón, Bentarique, Canjáyar, Castro de Filabres, Fiñana, Fondón, Gádor, Gérgal, Huécija, Illar, Instinción, Laroya, Las Tres Villas, Lucainena de las Torres, Lúcar, Nacimiento, Ohanes, Olula de Castro, Oria, Padules, Paterna del Río, Rioja, Santa Cruz de Marchena, Santa Fe de Mondújar, Senés, Sierro, Somontín, Tabernas, Tahal, Velefique y Vélez-Blanco