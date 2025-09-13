Detenido tras atrincherarse en Purchena el presunto autor de un robo de más de 70.000 euros El varón, de 27 años, tenía más de una quincena de órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión y la prohibición de residir en Purchena

La Guardia Civil de Almería ha detenido a un hombre que se había atrincherado en una vivienda de Purchena mientras portaba un arma larga con la que pretendía eludir la actuación de los agentes. Los hechos ocurrían ayer, viernes, por la tarde, en el marco de una investigación que se encontraba abierta sobre el varón, al que le constaban 19 señalamientos judiciales.

El varón, de unos 27 años, accedió a este inmueble junto a su pareja en Purchena y quebrantó, según la Benemérita, «de forma flagrante» la orden judicial que le impedía residir allí. Por este motivo se desplegó un dispositivo con once agentes para asegurar la zona y rodear la vivienda. A su entrada, localizaron a la pareja del ahora arrestado, cargando una escopeta, motivo por el que fue desarmada y detenida.

Agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de Almería dieron apoyo a las patrullas ya que el hombre se encontraba atrincherado en la planta superior de la vivienda y podría disponer de dos armas con munición. Posteriormente, quedó detenido sin que se produjeran daños personales. Ahora, la Guardia Civil mantiene diligencias abiertas para la puesta a disposición judicial del detenido y continúa indagando en los posibles delitos adicionales que haya cometido el investigado.

Habría sustraído 72.700 euros a una mujer

Agentes de la localidad de Albox mantenían una vigilancia activa sobre el varón de 27 años sobre quién pesaba una quincena de órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión, así como la prohibición de residir en Purchena y señalamientos de menor gravedad.

Según ha podido conocer IDEAL, el detenido habría participado en el robo de hasta 72.700 euros a una joven de 20 años en Purchena el pasado mes de mayo. Tras acceder a su vivienda le quitó, junto a su acompañante -ya detenida-, una pequeña cantidad de dinero en efectivo y, además, la cartilla del banco para transferirse a cuentas propias el dinero.

Los autores sustrajeron la cartilla con el PIN o el número secreto y tras desplazarse al cajero, se transfirieron altas cantidades de dinero a sus cuentas o las de los familiares utilizando «artimañas» para que estos le devolvieran dichas cantidades en efectivo por si le bloqueaban sus cuentas.

Además, no contentos con esta forma de actuar, compraban vehículos y los pagaban con el capital sustraído de la víctima. Por ello, los agentes de la Guardia Civil iniciaron una minuciosa investigación para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los presuntos responsables.