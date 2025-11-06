Detenida por intentar introducir cocaína y hachís durante un vis a vis en prisión

La Guardia Civil ha detenido a una mujer por intentar introducir cocaína y hachís en el Centro Penitenciario de El Acebuche la jornada de este ... miércoles, durante un vis a vis con un recluso.

Según ha podido saber IDEAL, la investigada iba acompañada con más personas y trató de entrar a prisión con los estupefacientes, si bien, su comportamiento hizo levantar sospechas y los funcionarios lograron incautarse parte de la droga.

Además, fuentes cercanas confirman que a la detenida se le acusa de un delito contra la salud pública tras localizarle un envoltorio con unos 40 gramos de hachís durante el preceptivo cacheo a su entrada. Así, los funcionarios alertaron a la Guardia Civil a la que entregaron el estupefaciente, de modo que los agentes, en un registro integral posterior, le retiraron unos ocho gramos de cocaína, lo que frustró su intento de introducir drogas.

Desde el sindicato 'Tú abandono me puede matar' (Tampm) han felicitado a los funcionarios de servicio por su acción, al identificar e intervenir parte de las drogas para impedir que fueran introducidas en la prisión, con lo que se ha mantenido «la seguridad del centro penitenciario». «Desde nuestro sindicato Tampm, mayoritario en el centro penitenciario de Almería, nos alegramos de esta gran actuación de las compañeras y compañeros de comunicaciones», han manifestado en un escrito.

Además, recuerdan que es necesaria una mayor dotación de personal y la incorporación de la Unidad Canina para evitar este tipo de acciones. «La presencia de un perro permite prevenir estas situaciones», trasladan a esta redacción, además, expresan la importancia de un can especializado en la localización de estupefacientes que, al elevar la petición, les han trasladado que «no está en sus planes, lo consideramos decepcionante».

Insisten en que la prisión de Almería cuenta con casi un millar de reclusos y precisa de «la presencia de un perro para crear el factor disuasorio, los internos esconden las cosas muy bien, no entendemos por qué Melilla, por ejemplo, con una cárcel donde hay 170 presos sí tienen una unidad canina y nosotros no, ¿dónde está el criterio?», se preguntan desde el sindicato.