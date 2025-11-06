Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Detenida por intentar introducir cocaína y hachís durante un vis a vis en prisión

El sindicato 'Tu abandono me puede matar' pide que se dote a la cárcel de una unidad canina para prevenir estas situaciones

Nerea Escámez

Almería

Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:55

La Guardia Civil ha detenido a una mujer por intentar introducir cocaína y hachís en el Centro Penitenciario de El Acebuche la jornada de este ... miércoles, durante un vis a vis con un recluso.

