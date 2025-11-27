Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Desmantelan un narcobloque con 2.500 plantas de marihuana en Roquetas de Mar

La Guardia Civil busca a los presuntos responsables de las plantaciones del edificio

Nerea Escámez

Almería

Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:41

La Guardia Civil ha desmantelado un narcobloque en un edificio de Roquetas de Mar. La operación, denominada 'Ketadesa 3' ha permitido que los agentes se ... incauten más de 2.500 plantas de marihuana, material destinado al mantenimiento y han detectado 95 enganches ilegales a la red eléctrica.

