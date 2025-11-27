Desmantelan un narcobloque con 2.500 plantas de marihuana en Roquetas de Mar

La Guardia Civil ha desmantelado un narcobloque en un edificio de Roquetas de Mar. La operación, denominada 'Ketadesa 3' ha permitido que los agentes se ... incauten más de 2.500 plantas de marihuana, material destinado al mantenimiento y han detectado 95 enganches ilegales a la red eléctrica.

El operativo, desarrollado el pasado 19 de noviembre a través del Área de Investigación del Puesto Principal de Roquetas-Aguadulce, contó con el respaldo de la Patrulla Reserva de Compañía de El Ejido (PRC) y de la Unidad de Helicópteros de la Guardia Civil de Málaga (UHEL).

Esta actuación, según ha trasladado la Comandancia de Almería, se encuentra enmarcada en la «incesante labor» que desarrollan en la lucha contra el tráfico, cultivo o elaboración de sustancias estupefacientes, así como defraudación de fluido eléctrico en la provincia y se originó tras investigaciones y controles operativos de los agentes, sumado a informaciones que apuntaban la presencia de organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de diferentes tipos de droga —hachís, marihuana y cocaína— en la provincia.

Además, hubo quejas vecinales por constantes cortes de suministro eléctrico registrados por la compañía Endesa, cuya causa estaría en el consumo desproporcionado generado por posibles plantaciones de cannabis.

Antes la existencia de indicios, se solicitó a la jueza de Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Roquetas de Mar, Plaza 3, la autorización de entrada y registro en las viviendas.

A su llegada, los agentes no localizaron a ningún morador en el interior de las viviendas y la Guardia Civil continúa con las investigaciones para identificar a los responsables de las plantaciones.

La Guardia Civil advierte del «grave peligro» que supone «la defraudación eléctrica, una práctica ilícita que no solo ocasiona importantes pérdidas económicas y afecta al suministro de toda la comunidad», sino que además genera «un elevado riesgo para la seguridad de las personas».