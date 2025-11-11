Denuncian a una guardería en El Ejido al salirse dos menores del recinto

Padres de El Ejido han presentado varias denuncias ante la Policía Nacional después de que dos menores salieran unos metros al exterior de un centro ... de educación infantil privado del municipio. Uno de los afectados, Francisco López, declara a IDEAL que la mañana del 6 de noviembre caminaba junto a su mujer por las inmediaciones para recoger a su hijo y observó a dos menores en la carretera. «Iban solos por la calle y cruzaron la carretera», ha manifestado.

Al coger en brazos a su hijo de dos años rompió a llorar. «Podrían haberlo atropellado o secuestrado», explica, por lo que decidió personarse junto a su pareja en la Comisaría de la Policía Nacional de El Ejido para presentar una denuncia, toda vez que hizo una reclamación en el centro educativo.

Los hechos ocurrieron la mañana del 6 de noviembre en el entorno de La Loma de la Mezquita. Los pequeños abandonaron la guardería tras no quedar correctamente cerrado el pestillo de una puerta y los menores abandonaron el recinto para recorrer hasta 20 metros. Según el relato de la denuncia, uno de ellos fue localizado por sus familiares en la calle, mientras que una trabajadora los encontró en el exterior y los llevó de vuelta al interior.

Así, Francisco López asegura que «este despiste» ha puesto de relieve que el centro «debería tener más medidas de seguridad, porque el actual no es el adecuado, sobre todo cuando hay niños tan pequeños que pueden salirse a la calle». A través de un vídeo, viralizado en redes sociales, mostró el camino que recorrieron los menores hasta que fueron localizados. «Voy a tardar mucho tiempo en olvidar esto», comentaba.

Esta redacción se ha puesto en contacto con el centro educativo infantil, que ha declinado dar su declaración sobre los hechos denunciados y expresa que la situación «está en manos de los abogados».

De otro lado, fuentes policiales han confirmado a IDEAL que tomaron declaración tanto a la directora como a una trabajadora, además de a los progenitores, y que las diligencias se remitieron al decanato de los juzgados de El Ejido para su valoración. Las mismas fuentes han precisado que inicialmente no se apreció un riesgo concreto para los menores ni que se produjera un resultado lesivo.