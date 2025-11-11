Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Comisaría de El Ejido. R. I.

Denuncian a una guardería en El Ejido al salirse dos menores del recinto

El centro educativo infantil no se pronuncia sobre los hechos y deja la situación «en manos de los abogados»

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:52

Comenta

Padres de El Ejido han presentado varias denuncias ante la Policía Nacional después de que dos menores salieran unos metros al exterior de un centro ... de educación infantil privado del municipio. Uno de los afectados, Francisco López, declara a IDEAL que la mañana del 6 de noviembre caminaba junto a su mujer por las inmediaciones para recoger a su hijo y observó a dos menores en la carretera. «Iban solos por la calle y cruzaron la carretera», ha manifestado.

