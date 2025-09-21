Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una de las zonas en «mal» estado del municipio. IDEAL

Denuncian que el Ayuntamiento de Felix está convirtiendo el municipio en «una escombrera urbana»

Los socialistas exigen el traslado de los escombros a la planta de reciclaje homologada correspondiente

J. C.

Felix

Domingo, 21 de septiembre 2025, 21:11

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Felix ha denunciado la «escombrera urbana» en la que ha convertido el casco urbano el alcalde Baldomero Martínez y la primer teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente, Patricia Tortosa. Según los socialistas, los escombros de distintas obras municipales y las demoliciones de algunas casas, una de ellas propiedad del Ayuntamiento, «permanecen en la vía pública, incumpliendo totalmente las ordenanzas, las leyes medioambientales de la comunidad autónoma, del Gobierno de España y de las directivas de la Unión Europea».

«Al igual que los vertidos de escombros que se realizan en la Parcela 162 del Polígono 7 y colindantes, un terreno calificado como suelo urbano, como consecuencia de la modificación del PDSU», añaden los socialistas.

Desde el PSOE exigen al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Felix que «actúen con toda celeridad y ordenen urgentemente, el cumplimiento de todas las normas y leyes establecidas para que se paralicen todos los vertidos de escombros« y con la misma urgencia se elimine la »escombrera urbana« que se ha creado en la Parcela 162 del Polígono 7. Así como «que se proceda urgentemente al traslado de todos los escombros a la planta de reciclaje homologada correspondiente, como está regulado en todos los estamentos gubernamentales».

